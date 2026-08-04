अफसाना खान का 'इंस्टाग्राम' अकाउंट हुआ हैक, फैंस को सोशल गतिविधियों से दूर रहने की दी हिदायत

मुंबई, 4 अगस्त (आईएएनएस)। मनोरंजन जगत की मशहूर गायिका अफसाना खान का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। इस बात की जानकारी गायिका ने खुद ही सभी को दी है। साथ ही, उन्होंने फैंस को हिदायत दी है कि जब तक वे आधिकारिक तौर पर कंफर्म न दें कि अकाउंट का एक्सेस वापस मिल गया है, तब तक उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से भेजी गई किसी भी बातचीत में शामिल न हों, किसी लिंक पर क्लिक न करें या किसी मैसेज का जवाब न दें।

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गायिका की टीम ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें अफसाना इस घटना पर निराशा जताती हुईं और सोशल मीडिया अकाउंट्स के गलत इस्तेमाल की कड़ी निंदा करती हुई दिखाई दे रही हैं।

जारी किए गए वीडियो में वे कहती हैं कि इंस्टाग्राम हमेशा से वह मुख्य प्लेटफॉर्म रहा है, जिसके जरिए वह अपने फैंस से जुड़ती हैं और अपने संगीत, लाइव शो और निजी उपलब्धियों के बारे में अपडेट शेयर करती हैं। उन्होंने कहा, "जिसने भी ऐसा किया है, बहुत गलत किया है। इंस्टाग्राम ऐसी जगह है, जहां हम अपने सभी निजी और प्रोफेशनल अपडेट, शो और रोजमर्रा की गतिविधियों के बारें में शेयर करते हैं। किसी के अकाउंट का इस तरह गलत इस्तेमाल करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।"

गायिका ने अपने फैंस को बताया कि उनके अकाउंट की रिकवरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और संबंधित टीम को मामले की जानकारी दे दी गई है। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि अकाउंट जल्द ही वापस मिल जाएगा। गायिका ने कहा, "हमने अकाउंट रिकवरी के लिए सबमिट कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वापस मिल जाएगा। महादेव के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा।"

गायिका ने अपने फैंस को यह भी कहा कि जब तक उनका अकाउंट आधिकारिक तौर पर वापस नहीं मिल जाता, तब तक सभी को सावधान रहने और उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज करें।

गायिका की बात करें, तो वह एक भारतीय पंजाबी पार्श्व गायिका और गीतकार हैं, जो अपनी दमदार आवाज और 'तितलियां,' 'धक्का,' तथा ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के सुपरहिट गाने 'नाल नचना' के लिए जानी जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनके ज्यादातर गाने चार्टबस्टर रहे हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस