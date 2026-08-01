आमिर खान की को-स्टार रेचल शेली ने दिखाईं 'लगान' के सेट की तस्वीर, 25 साल बाद ताजा हुईं यादें

मुंबई, 1 अगस्त (आईएएनएस)। आमिर खान की मशहूर फिल्म 'लगान' में एलिजाबेथ रसेल का किरदार निभाने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस रेचल शेली ने पुरानी यादें ताजा कीं। एक्ट्रेस ने ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई इस क्लासिक फिल्म की शूटिंग के दौरान की कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर कीं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं।

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रेचल ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म की शूटिंग की दो खास तस्वीरें पोस्ट कीं। एक तस्वीर में एक्ट्रेस पारंपरिक भारतीय कपड़ों और रंग-बिरंगी चूड़ियों में नजर आ रही हैं और दूसरी तस्वीर में वह फिल्म में पहने गए अपने खास विक्टोरियन-युग के कॉस्ट्यूम में एक सजे-धजे हाथी के पास खुशी-खुशी पोज देती दिख रही हैं।

तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हे लगान लवर्स - क्या मैंने कभी ये तस्वीरें आपके साथ शेयर की थीं..?"

'लगान' में रेचल ने बेरहम ब्रिटिश अफसर कैप्टन एंड्रयू रसेल (पॉल ब्लैकथॉर्न द्वारा निभाया गया किरदार) की दयालु बहन का किरदार निभाया था।

अपने भाई से विपरीत, एलिजाबेथ चंपनेर के ग्रामीणों के प्रति सहानुभूति रखती हैं और उन्हें चुपके से क्रिकेट खेलना सिखाती हैं, ताकि वे ऐतिहासिक मैच में अंग्रेजों को चुनौती दे सकें।

कहानी के दौरान एलिजाबेथ को धीरे-धीरे भुवन (आमिर खान द्वारा निभाया गया किरदार) से प्यार हो जाता है। बाद में उसे यह जानकर बहुत दुख होता है कि भुवन, गौरी (ग्रेसी सिंह द्वारा निभाया गया किरदार) से बहुत प्यार करता है।

आशुतोष गोवारिकर द्वारा लिखित और निर्देशित तथा आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत बनी फिल्म 'लगान: वन्स अपॉन ए टाइम इन इंडिया' 15 जून, 2001 को रिलीज हुई थी।

इस फिल्म में आमिर खान, ग्रेसी सिंह, रेचल शेली और पॉल ब्लैकथॉर्न के अलावा कुलभूषण खरबंदा, सुहासिनी मुले, रघुबीर यादव, राजेश विवेक, यशपाल शर्मा, राज जुत्शी, अखिलेंद्र मिश्रा, दया शंकर पांडे और कई अन्य कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं।

फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने दिया था और गाने जावेद अख्तर ने लिखे थे।

इससे पहले इस साल जून में, 'लगान' की कास्ट और क्रू फिल्म की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए फिर से इकट्ठा हुए थे और फिल्म का एक खास स्क्रिप्ट-रीडिंग सेशन किया था।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी