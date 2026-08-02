पर्सिस्टेंट सिस्टम्स का मुनाफा अप्रैल-जून अवधि में तिमाही आधार पर 8.7 प्रतिशत घटकर 483 करोड़ रुपए रहा

मुंबई, 2 अगस्त (आईएएनएस)। देश की दिग्गज आईटी कंपनी पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड ने रविवार को वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। इस दौरान कंपनी का मुनाफा तिमाही आधार पर 8.7 प्रतिशत घटकर 483 करोड़ रुपए रहा है। इससे पिछली तिमाही (वित्त वर्ष 26 की मार्च तिमाही) में कंपनी को 529 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था।

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कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, वित्त वर्ष 27 की जून तिमाही में उसकी ऑपरेशन से आय तिमाही आधार पर 6.1 प्रतिशत बढ़कर 4,303 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि इससे पिछली तिमाही में 4,056 करोड़ रुपए थी।

अप्रैल-जून अवधि में कंपनी का ईबीआईटी तिमाही आधार पर 11.8 प्रतिशत कम होकर 582 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछली तिमाही में 659 करोड़ रुपए था।

कंपनी का ईबीआईटी मार्जिन तिमाही आधार पर 280 अंक कम होकर 13.5 प्रतिशत हो गया है, जो कि पिछली तिमाही में 16.3 प्रतिशत था।

नतीजों पर बात करते हुए, पर्सिस्टेंट के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप कालरा ने कहा कि तिमाही नतीजों को 1.15 अरब डॉलर की रिकॉर्ड टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (टीसीवी) से मजबूती मिली। यह बड़े क्लाइंट एंगेजमेंट में लगातार बनी हुई तेजी को दिखाता है, जिसमें एक प्रमुख ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ 6.5 साल का स्ट्रैटेजिक सर्विस एग्रीमेंट भी शामिल है, जिसकी टीसीवी 650 मिलियन डॉलर से ज्यादा है।

उन्होंने कहा, "हमने फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड यूरोप की प्रमुख डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी, नगरो के साथ एक बिजनेस कॉम्बिनेशन एग्रीमेंट साइन किया। यह डील हमारी उस विलय एवं अधिग्रहण रणनीति के मुताबिक है, जिसे हमने अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और अपने भौगोलिक दायरे व इंडस्ट्री कवरेज को बढ़ाने के लिए लगातार अपनाया है।"

कालरा ने कहा, "हम अपने 3सी फ्रेमवर्क और एआई-आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए इस क्षमता में निवेश करना जारी रखे हुए हैं, जिससे क्लाइंट्स को ज्यादा इंटेलिजेंट एंटरप्राइज बनाने, अपने ऑपरेटिंग मॉडल को नया रूप देने और एआई से ज्यादा वैल्यू हासिल करने में मदद मिलती है। हम अपने क्लाइंट्स, पार्टनर्स, कर्मचारियों और शेयरहोल्डर्स का उनके लगातार भरोसे और सपोर्ट के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम आने वाले मौकों के लिए पर्सिस्टेंट को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं।"

--आईएएनएस

एबीएस