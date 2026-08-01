केजरीवाल ने ई-20 ईंधन के मुद्दे पर 4 अगस्त को पीएम मोदी के आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को केंद्र में एनडीए सरकार से मांग की कि वह पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और ई-20 ईंधन में से चुनने का विकल्प प्रदान करे। साथ ही, उन्होंने नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं सौंपने के लिए 4 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की।

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ई 20 के खिलाफ राष्ट्रीय टाउनहॉल को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, "कुछ दिन पहले मैंने लोगों से प्रधानमंत्री को संबोधित एक याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील की थी। 2 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। मैंने उन सभी हस्ताक्षरों के प्रिंटआउट ले लिए हैं। मंगलवार, 4 तारीख को दोपहर 12 बजे मैं स्वयं उन याचिकाओं को लेकर प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करूंगा और उन्हें सौंपूंगा। सभी को आने की जरूरत नहीं है। मैं अपने साथ 100 लोगों को ले जाऊंगा जो लाठियों से नहीं डरते और जेल जाने से भी नहीं डरते। जो भी शामिल होना चाहता है, वह मुझे लिखकर टैग कर सकता है। हम 100 लोगों को साथ लेकर प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है।"

केंद्र सरकार की ई-20 ईंधन नीति में बदलाव की मांग वाली नागरिक याचिका सौंपने के लिए 4 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के आवास की ओर प्रस्तावित विरोध मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा, "जिस हद तक उन्हें (कांग्रेस नेताओं को) जाने की अनुमति दी गई, मुझे उम्मीद है कि हमें भी उतनी ही दूर जाने की अनुमति दी जाएगी। याचिका पर 2 लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं।"

कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ के बारे में बात करते हुए केजरीवाल ने कहा, "मैं देख सकता हूं कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। जितने लोग बैठे हैं, उतने ही लोग खड़े भी हैं और बाहर भी स्क्रीन लगाई गई हैं। उन स्क्रीन के सामने जितने लोग अंदर हैं, उतने ही लोग बाहर भी मौजूद हैं। आज 4 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं।"

उन्होंने दावा किया कि सरकार इस कार्यक्रम पर कड़ी नजर रख रही है और कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि आज सरकार भी इस कार्यक्रम को देख रही है। जब भी उनके मंत्री आते हैं, वे कहते हैं कि ई20 सुरक्षित है। ई20 में कोई समस्या नहीं है। जो लोग ई20 के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वे राष्ट्रविरोधी हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज हमने आपके सामने इतने सारे सबूत पेश किए हैं। आज हमने इतने सारे प्रमाण रखे हैं।"

उन्होंने कहा, "इससे हमें पता चलता है कि लोग इन मुद्दों को लेकर कितने चिंतित हैं। आज लोगों ने तीन मांगें रखी हैं। पेट्रोल पंपों पर लोगों के लिए विकल्प होना चाहिए। जो भी ई20 लेना चाहे, उसे मिल सके या अगर कोई शुद्ध पेट्रोल लेना चाहे, तो उसे भी मिल सके। दूसरी मांग यह है कि ई20 की कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम होनी चाहिए। तीसरी मांग यह है कि जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई है, तो पेट्रोल की कीमत 84 रुपये से कम होनी चाहिए।"

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम