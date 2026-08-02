फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट के लिए नई टाइमिंग कल होगी लागू, ट्रेडर्स को मिलेगा ज्यादा समय

मुंबई, 2 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की टाइमिंग में किए गए बदलाव के चलते निवेशकों को सोमवार से शेयर बाजार के फ्यूचर्स और ऑप्शंस (एफएंडओ) कारोबार में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।

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बाजार नियामक ने मूल्य खोज को मजबूत करने, बाजार की दक्षता में सुधार करने और भारत की बाजार संरचना को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से एक संशोधित कारोबार ढांचे को लागू किया है।

नए ढांचे की एक प्रमुख विशेषता इक्विटी कैश सेगमेंट में एफएंडओ या कैटेगरी I, स्टॉक के लिए एक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (सीएएस) की शुरुआत है।

नियामक ने कहा कि यह कदम एक ऑक्शन मेकैनिज्म के माध्यम से क्लोजिंग प्राइस के उचित और पारदर्शी निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही लिक्विडिटी और एक्सेक्यूशन एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए भी है।

नए शेड्यूल के तहत एफएंडओ स्टॉक के लिए नियमित कारोबार शाम 3:15 बजे तक जारी रहेगा, इसके बाद एक ट्रांजिशन पीरियड होगा जो शाम 3:20 बजे तक चलेगा। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन फिर शाम 3:20 बजे से 3:25 बजे तक पहले ऑर्डर एंट्री चरण के साथ शुरू होगा और दूसरा ऑर्डर एंट्री चरण शाम 3:25 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा, जिसके दौरान निवेशकों को बाजार ऑर्डर में बदलाव या रद्द करने की अनुमति नहीं होगी। ऑक्शन इस चरण के अंतिम दो मिनट के भीतर समाप्त होगा।

ऑर्डर मैचिंग शाम 3:30 बजे से 3:35 बजे के बीच होगी, जिसके बाद ऑक्शन की कीमत निर्धारित की जाएगी। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के माध्यम से खोजी गई कीमत सभी एफएंडओ स्टॉक के लिए आधिकारिक क्लोजिंग प्राइस के रूप में काम करेगी।

सेबी ने स्पष्ट किया है कि गैर-एफएंडओ इक्विटी कैश स्टॉक के लिए कारोबार के घंटे अपरिवर्तित रहेंगे, बाजार शाम 3:30 बजे बंद होगा।

नियामक ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में कारोबार के घंटे भी 10 मिनट बढ़ा दिए हैं। एफएंडओ सेगमेंट में कारोबार अब शाम 3:40 बजे तक जारी रहेगा, जबकि अन्य सभी बाजार सेगमेंट के लिए समय अपरिवर्तित रहेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव प्री-ओपन सेशन से संबंधित है। संशोधित ढांचे के तहत, ऑर्डर एंट्री विंडो सुबह 9:00 बजे से 9:07 बजे तक खुली रहेगी, इसके बाद सुबह 9:07 बजे से 9:15 बजे तक ऑर्डर मैचिंग होगी। नियमित कारोबार सत्र सुबह 9:15 बजे शुरू होगा।

सेबी के अनुसार, नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन ऑक्शन-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से लिक्विडिटी को एकत्रित करके क्लोजिंग प्राइस की गुणवत्ता में सुधार करने की उम्मीद है। नियामक ने कहा कि ढांचा सभी निवेशकों को समान पहुंच प्रदान करेगा, पैसिव इनवेस्टमेंट फंड के लिए ट्रैकिंग त्रुटियों को कम करेगा और भारत की इक्विटी बाजार को वैश्विक मानकों के करीब लाएगा।

--आईएएनएस

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