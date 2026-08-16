दिल्ली: कर्मजीवी आवास योजना के तहत पहले दिन ही डीडीए के 1,218 फ्लैटों में से आधे बिके

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कर्मजीवी आवास योजना 2026 को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। योजना के तहत पेश किए गए 1,218 फ्लैटों में से 50 प्रतिशत से अधिक फ्लैट पहले ही दिन बिक गए। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

इसमें 1-बीएचके फ्लैट की मांग सबसे अधिक रही और उपलब्ध सारी यूनिट बिक चुकी हैं।

उपराज्यपाल और डीडीए के अध्यक्ष टी.एस. संधू के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस योजना के तहत पहले दिन ही 1,218 में से 661 फ्लैटों की बुकिंग हो गई।

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि यह मजबूत प्रतिक्रिया नरेला में डीडीए के आवासों की बढ़ती मांग और किफायती, तुरंत रहने योग्य घर उपलब्ध कराने की डीडीए की पहल पर खरीदारों के भरोसे को दर्शाती है।

इस योजना के तहत बुकिंग रविवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘पहले आओ, पहले पाओ’ (एफसीएफएस) आधार पर शुरू हुई।

डीडीए ने कहा, “1-बीएचके श्रेणी में प्रतिक्रिया विशेष रूप से जबरदस्त रही, जो घर खरीदारों और कामकाजी पेशेवरों के बीच किफायती आवास की मजबूत मांग को दर्शाती है।”

यह शानदार प्रतिक्रिया पिछले कुछ महीनों में नरेला में डीडीए की मजबूत आवास बिक्री के बाद आई है और इससे यह भी पता चलता है कि नरेला सब-सिटी एक पसंदीदा आवासीय गंतव्य के रूप में उभर रही है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में डीडीए ने 1,284 फ्लैट बेचे, जिससे 1,020 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।

इनमें अकेले नरेला में 1,153 फ्लैट बिके, जो कुल बिक्री का लगभग 90 प्रतिशत है।

बयान में कहा गया कि कर्मजीवी आवास योजना 2026 का उद्देश्य कामकाजी पेशेवरों के लिए घर का मालिक बनना अधिक किफायती और आसान बनाना है। साथ ही, यह राष्ट्रीय राजधानी में सुनियोजित और समावेशी शहरी विकास के प्रति डीडीए की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है।

योजना के तहत डीडीए ने नरेला के सेक्टर ए1-ए4 के पॉकेट-11 में 1,218 तैयार फ्लैटों की पेशकश की है। इन फ्लैटों पर सीधे 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

योजना में 1-बीएचके, 2-बीएचके और 3-बीएचके फ्लैट शामिल हैं। छूट के बाद 1-बीएचके फ्लैट की कीमत 33.40 लाख रुपए, 2-बीएचके की कीमत 75.55 लाख रुपए और 3-बीएचके की कीमत 1.065 करोड़ रुपए से शुरू होती है।

यह योजना विशेष रूप से सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ कॉरपोरेट, व्यवसाय, उद्यमिता और पेशेवर क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। इसके तहत उन्हें दिल्ली में तुरंत रहने योग्य घर खरीदने का आकर्षक अवसर दिया जा रहा है।

--आईएएनएस

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