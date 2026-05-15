HPCA Stadium

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IPL 2026 आईपीएल 2026: धर्मशाला में पंजाब किंग्स-मुंबई इंडियंस के बीच जंग, फैंस को पीबीकेएस के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद
Indian Premier League पंजाब किंग्स के नाम रिकॉर्ड, आईपीएल इतिहास में दूसरी बार एक ही सीजन में 8वां 'दोहरा शतक'
Indian Premier League : आईपीएल 2026: प्रभसिमरन का अर्धशतक, पीबीकेएस ने एमआई को दिया 201 रन का लक्ष्य
Indian Premier League आईपीएल 2026: तिलक वर्मा ने दिलाई एमआई को 6 विकेट से रोमांचक जीत, पीबीकेएस की लगातार 5वीं हार
Indian Premier League : इस हार को पचाना मुश्किल है, यह क्रिकेट का एक शानदार मैच था: श्रेयस अय्यर
IPL 2026 पीबीकेएस को मिली लगातार पांचवीं हार, कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड