तीसरा टी20: बतौर कप्तान पहली जीत पर अय्यर की निगाहें, सीरीज में खाता खोलना भारत का मकसद

नॉटिंघम, 6 जुलाई (आईएएनएस)। इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के बाद भारत सोमवार को ट्रेंट ब्रिज में मेजबान टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे मैच को अपने नाम करते हुए जीत का खाता खोलने के इरादे से उतरेगा। नव नियुक्त कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में मेहमान टीम की शुरुआत बहुत खराब रही है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद उन्हें मैनचेस्टर में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है।

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मैनचेस्टर में स्पिनर रवि बिश्नोई का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, जिन्होंने 4 ओवरों में बगैर कोई विकेट हासिल किए 60 रन दिए। इस दौरान एक ही ओवर में 29 रन लुटाए। ऐसे में टीम इंडिया अपनी गेंदबाजी लाइन-अप को बेहतर करना चाहेगी, जिसके लिए एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है।

इस मुकाबले के लिए युवा प्रिंस यादव, बिश्नोई की जगह लेने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा से बेहतर विकल्प माने जा रहे हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा की 'बैक-ऑफ-द-लेंथ' गेंदों को इंग्लैंड के जोरदार शॉट खेलने वाले बल्लेबाज आसानी से बाउंड्री के पार भेज सकते हैं।

दूसरी तरफ, भारतीय बल्लेबाजों को भी इंग्लैंड की पिचों पर मिलने वाले अतिरिक्त उछाल और मूवमेंट के हिसाब से खुद को ढालने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि वे सपाट पिचों पर खेलने के आदी हैं। ओपनर अभिषेक शर्मा को छोड़कर, शेष बल्लेबाजों के खेल में वैसी लय नहीं नजर आ रही है।

हालांकि, कप्तान अय्यर और ईशान किशन ने कुछ रन बनाए हैं, लेकिन वे मैच पर अपना दबदबा नहीं बना पाए हैं। इस बीच, युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपने ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के बाद अब एक बड़ा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर मेहमान टीम सीरीज में बने रहना चाहती है, तो इन रणनीतिक गलतियों को सुधारना और गेंदबाजी विभाग में संतुलन बनाना बहुत जरूरी होगा।

टी20 फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 18 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि 13 मैच इंग्लैंड ने जीते। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है।

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी और वरुण चक्रवर्ती।

इंग्लैंड की टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, विल जैक, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग और ल्यूक वुड।

--आईएएनएस

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