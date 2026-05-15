खेल

Indian Premier League आईपीएल 2026: तिलक वर्मा ने दिलाई एमआई को 6 विकेट से रोमांचक जीत, पीबीकेएस की लगातार 5वीं हार

तिलक वर्मा की तूफानी पारी से मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 15, 2026, 05:41 AM
आईपीएल 2026: तिलक वर्मा ने दिलाई एमआई को 6 विकेट से रोमांचक जीत, पीबीकेएस की लगातार 5वीं हार

धर्मशाला: मुंबई इंडियंस (एमआई) ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की।

पंजाब किंग्स को इस सीजन लगातार पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है। यह टीम 13 अंकों के साथ फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर बनी हुई है। वहीं, मुंबई इंडियंस ने 12 मुकाबलों में चौथी जीत दर्ज की है। यह टीम प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर है।

एचपीसीए स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पंजाब किंग्स ने 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए। प्रियांश आर्य ने प्रभसिमरन सिंह के साथ पहले विकेट के लिए 33 गेंदों में 50 रन की साझेदारी की। प्रियांश 17 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद प्रभसिमरन ने कूपर कोनोली के साथ दूसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 57 रन जोड़कर टीम को 107 के स्कोर तक पहुंचाया।

प्रभसिमरन ने 32 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों के साथ 57 रन की पारी खेली। प्रभसिमरन के आउट होने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। आलम ये रहा कि पीबीकेएस 140 के स्कोर तक 7 विकेट गंवा चुकी थी।

यहां से अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 17 गेंदों में 38 रन बनाए, जबकि विष्णु विनोद 15 रन और जैवियर बार्टलेट 7 गेंदों में 18 रन बनाकर नाबाद रहे। विपक्षी खेमे से शार्दुल ठाकुर ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि दीपक चाहर ने 2 विकेट निकाले। कॉर्बिन बॉश और राज बावा ने 1-1 सफलता प्राप्त की।

इसके जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस टीम को रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 39 गेंदों में 61 रन की साझेदारी की।

रिकेल्टन 23 गेंदों में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 48 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टीम ने 9.3 ओवरों के खेल तक नमन धीर (9) और रोहित शर्मा (25) का विकेट भी गंवा दिया।

एमआई ने 88 के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खो दिया था, जिसके बाद तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला। तिलक ने शेरफेन रदरफोर्ड के साथ चौथे विकेट के लिए 42 गेंदों में 61 रन की साझेदारी की। रदरफोर्ड 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद तिलक ने विल जैक्स के साथ 20 गेंदों में 56 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को रोमांचक जीत दिलाई।

जैक्स 10 गेंदों में 25 रन बनाकर नाबाद रहे। तिलक ने 33 गेंदों में 6 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 75 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी खेमे से अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 2 विकेट हासिल किए। मार्को जानसेन और युजवेंद्र चहल ने 1-1 विकेट निकाला।

--आईएएनएस

 

 

Punjab KingsHPCA StadiumMumbai IndiansIPL 2026Match ReportCricketTilak VarmaT20 LeagueRohit Sharma

Related posts

Loading...

More from author

Loading...