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Indian Premier League पंजाब किंग्स के नाम रिकॉर्ड, आईपीएल इतिहास में दूसरी बार एक ही सीजन में 8वां 'दोहरा शतक'

PBKS ने दो अलग सीजन में 8 बार 200+ रन बनाकर बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 05:42 AM
पंजाब किंग्स के नाम रिकॉर्ड, आईपीएल इतिहास में दूसरी बार एक ही सीजन में 8वां 'दोहरा शतक'

धर्मशाला: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने इतिहास रच दिया है। पीबीकेएस दो अलग-अलग सीजन में 8 बार 'दोहरा शतक' बनाने वाली इकलौती टीम बन गई है। इस टीम ने साल 2025 में भी 8 मुकाबलों में इस आंकड़े को छुआ था।

 

 

आईपीएल इतिहास में सिर्फ 3 ही ऐसी टीमें हैं, जिन्होंने एक ही सीजन में 8 बार 200 के आंकड़े को छुआ। आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस और आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद ने 8-8 बार पारी में दोहरा शतक पूरा किया है।

 

गुरुवार को एचपीसीए स्टेडियम में जारी इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए। इस टीम को प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 33 गेंदों में 50 रन की साझेदारी की।

 

प्रियांश 17 गेंदों में 4 चौकों के साथ 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद प्रभसिमरन ने कूपर कोनोली के साथ दूसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 57 रन जुटाकर टीम को 107 के स्कोर तक पहुंचा दिया था, लेकिन प्रभसिमरन (32 गेंदों में 57 रन) के आउट होते ही विकेटों का पतझड़ लग गया।

 

इसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई ने 17 गेंदों में 4 छक्कों और 2 चौकों के साथ 38 रन, जबकि जैवियर बार्टलेट (नाबाद 18) और विष्णु विनोद (नाबाद 15) ने तूफानी पारियां खेलते हुए टीम को 200/8 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

 

मुंबई इंडियंस की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 39 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि दीपक चाहर ने 2 विकेट निकाले। कॉर्बिन बॉश और राज बावा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

 

पंजाब किंग्स इस मैच को जीतकर प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंचना चाहेगी। 11 में से 6 मैच जीतकर यह टीम 13 अंकों के साथ फिलहाल चौथे स्थान पर है। वहीं, 9वें स्थान पर मौजूद मुंबई इंडियंस ने 11 में से 8 मैच गंवा दिए हैं।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

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