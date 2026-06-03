यूपी: गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की लागत से विकसित 71 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। सीएम योगी ने एक्स पोस्ट में कहा कि महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में आयोजित इस कार्यक्रम से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र में विकसित फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवासीय परिसर समेत कुल 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 208 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान औद्योगिक भूखंडों और आवासों के आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे।

एक्स पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा, "महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पावन नगरी गोरखपुर में आज 208 करोड़ रुपए की लागत से गीडा क्षेत्र में विकसित फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स एवं ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवासीय परिसर सहित 71 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में सहभाग करूंगा।"

उन्होंने आगे कहा कि इस अवसर पर औद्योगिक भूखंड एवं आवास के आवंटन पत्र वितरित किए जाएंगे। साथ ही, एनआईईएलआईटी कौशल केंद्र से प्रशिक्षित युवा साथियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। सीएम योगी ने दावा किया कि ये परियोजनाएं हजारों युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेंगी और 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के संकल्प को नई गति देंगी।

इससे पहले, सीएम योगी ने मंगलवार को कुशीनगर और गोरखपुर जनपदों में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और सहायता राशि वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं, गोरखपुर में सीएम योगी ने 20.35 करोड़ रुपए की लागत से विकसित चिलुआताल पर्यटन परियोजना से जुड़े विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया।

--आईएएनएस

पीएसके