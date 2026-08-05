वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026: पहले राउंड में पीवी सिंधु का सोफिया नोबेल और आयुष शेट्टी का शि यूकी से होगा मुकाबला

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में 17-23 अगस्त तक होना है। एशियन चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता आयुष शेट्टी अपने पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन और टॉप सीड चीन के शि यूकी से भिड़ेंगे।

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पूर्व वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु अपने कैंपेन की शुरुआत आयरलैंड की वर्ल्ड नंबर 141 सोफिया नोबेल के खिलाफ करेंगी, जबकि 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन पुरुष एकल के पहले राउंड में ऑस्ट्रिया के कॉलिन्स वैलेंटाइन फिलिमोन का सामना करेंगे और प्री-क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के दूसरे सीड कुनलावुत विटिडसार्न का सामना कर सकते हैं।

पुरुषों के डबल्स ड्रॉ में, पांचवीं सीड सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को शुरुआती राउंड में बाई मिली है और वे स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डन और एडम प्रिंगल और थाईलैंड के चालोएम्पोन चारोनकितामोर्न और वोरापोल थोंगसा-न्गा के बीच होने वाले मैच के विजेताओं से खेलेंगे।

भारत 17 साल के गैप के बाद बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी में कर रहा है। लाइव ड्रॉ बुधवार को नई दिल्ली में हुआ।

बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीआई) के जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा ने कहा, "चैंपियनशिप के लिए इंदिरा गांधी मल्टीपर्पस इनडोर स्टेडियम को ठीक करने पर 20 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए हैं। हमें भरोसा है कि इस मेजबानी वर्ल्ड बैडमिंटन के लिए नए मानक तय करेगी।"

भारत अपने घरेलू मैदान पर कई पदक जीतने का लक्ष्य बना रहा है। सभी की निगाहें पीवी सिंधु पर होंगी, जिन्होंने पिछले महीने जापान ओपन जीतकर चैंपियनशिप से पहले फॉर्म में वापसी की है। सिंधु पदक राउंड से पहले दक्षिण कोरिया की वर्ल्ड नंबर वन एन से यंग और जापान की डिफेंडिंग चैंपियन अकाने यामागुची जैसी खिलाड़ियों से बचने में कामयाब रही हैं। यंग के साथ ही एक ही हाफ में होने के बावजूद, सिंधु का प्री-क्वार्टर फाइनल में चीन की तीसरी सीड वांग जी यी से मुकाबला होने की संभावना है, और आखिरी आठ में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की छठी सीड पुत्री वर्दानी से हो सकता है।

सात्विक और चिराग के लिए, पहली असली चुनौती 12वीं सीड इंडोनेशियाई जोड़ी रेमंड इंद्रा और निकोलस जोकिन से मिलने की उम्मीद है, जो इस साल जून में इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में पहुंचे थे।

ड्रॉ सेरेमनी के बाद मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने कहा, "पुरुषों की एकल कैटेगरी उन खिलाड़ियों की संख्या के मामले में सबसे ओपन इवेंट्स में से एक है जो आगे चलकर खिताब जीत सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर, भारतीयों के नजरिए से यह एक अच्छा ड्रॉ लग रहा है। शि यूकी और आयुष शेट्टी के बीच पहले राउंड में बड़ा मुकाबला होगा, और आयुष के अटैकिंग गेम को देखते हुए, टूर्नामेंट में बाद में खेलने के बजाय शि के साथ पहले खेलना बेहतर है।"

आयुष अपने तीनों मुकाबलों में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन से हार गए हैं, लेकिन ड्रॉ में पहले जब वे मिले थे, तो उन्होंने चीनी खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी थी।

मुकाबले में शामिल दूसरे भारतीयों में, उन्नति हुड्डा का सामना पहले राउंड में म्यांमार की थेट हतार थुजार से होगा, और दूसरे राउंड में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं सीड मिशेल ली से हो सकता है।

मिक्स्ड डबल्स में, ध्रुव कपिला और तनीषा क्रैस्टो की 15वीं सीड भारतीय जोड़ी को पहले राउंड में बाई मिली है, और उनका पहला असली टेस्ट राउंड ऑफ 16 में हो सकता है, जहां उनका सामना चीन की छठी सीड गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से हो सकता है। उनके हमवतन रोहन कपूर और जी. रुथविका शिवानी का मुकाबला कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई से होगा, और दूसरे राउंड में चीन के टॉप सीड फेंग यान झे और हुआंग डोंग पिंग उनका इंतजार करेंगे।

महिला डबल्स में, दो बार की ऑल इंग्लैंड सेमी-फाइनलिस्ट गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली का मुकाबला पहले राउंड में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से होगा, और दूसरे राउंड में यूएसए की 16वीं सीड लॉरेन लैम और एलिसन ली उनका इंतजार करेंगी।

डेब्यूटेंट सिमरन सिंघी और कविप्रिया सेल्वम अपने कैंपेन की शुरुआत स्पेन के निकोल कारुल्ला और कारमेन जिमेनेज के खिलाफ करेंगी, और अगर वे यह मुश्किल पार कर लेती हैं, तो दूसरे राउंड में उनका सामना पांच बार की यूरोपियन चैंपियन गैब्रिएला स्टोएवा और स्टेफनी स्टोएवा से होगा।

एमआर अर्जुन और हरिहरन की दूसरी भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी भी ड्रॉ के दूसरे हाफ में है और आयरलैंड के स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगी। मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिल्मर चीन की पांचवीं सीड हान यू से भिड़ेंगी, जबकि पूर्व इंडिया ओपन विनर बेइवेन झांग महिला एकल के शुरुआती राउंड में वांग जी यी से भिड़ेंगी।

--आईएएनएस

पीएके