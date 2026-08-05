वॉलीबॉल: यिंगयिंग ने करवाई हार्ट सर्जरी, कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप समेत एशियन गेम्स में नहीं लेंगी हिस्सा

तियानजिन, 5 अगस्त (आईएएनएस)। चीन की मशहूर खिलाड़ी ली यिंगयिंग ने बुधवार को बताया कि हार्ट सर्जरी के बाद अब वह आगामी एवीसी विमेंस वॉलीबॉल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगी।

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स्पाइकर ली यिंगयिंग ने अपने सोशल मीडिया पर कहा, "दिल से जुड़ी समस्याओं के कारण मुझे सर्जरी करवानी पड़ी। ऑपरेशन सफल रहा और अब मुझे घर पर ठीक होने के लिए अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पूरी जांच के बाद, मैं एवीसी विमेंस वॉलीबॉल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप या एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लूंगी।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे बहुत निराशा हो रही है, लेकिन सेहत हमेशा प्राथमिकता होती है। आगे बढ़ते हुए, मैं रिहैबिलिटेशन पर ध्यान दूंगी और धीरे-धीरे अपनी फिटनेस वापस हासिल करूंगी। मैं राष्ट्रीय टीम को प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए शुभकामनाएं देती हूं। पूरी तरह ठीक होने के बाद कोर्ट पर वापसी करने का इंतजार रहेगा।"

'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार, यिंगयिंग हालिया वर्षों में चोटों से जूझ रही हैं, जिसके कारण उन्हें पिछले साल विदेश में खेलने का मौका भी अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ा था। अप्रैल की शुरुआत से ही 26 वर्षीय खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम के साथ ट्रेनिंग कर रही थीं, लेकिन उसके बाद किसी भी मैच में नहीं खेलीं।

एवीसी विमेंस वॉलीबॉल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 21 अगस्त को तियानजिन में शुरू होगी और विजेता को 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में जगह मिलेगी। मंगलवार को तियानजिन में ड्रॉ हुआ, जिसमें 12 टीमों को तीन पूल में बांटा गया। 'पूल ए' में चीनी ताइपे, ईरान और इराक की टीमें हैं। 'पूल-बी' में थाईलैंड को कजाकिस्तान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा गया है, जबकि 'पूल-सी' में जापान का सामना वियतनाम, साउथ कोरिया और हांगकांग से होगा।

सिंगल राउंड-रॉबिन ग्रुप स्टेज के बाद, प्रत्येक पूल की शीर्ष दो टीमें और तीसरे स्थान पर रहने वाली दो सर्वश्रेष्ठ टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी।

--आईएएनएस

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