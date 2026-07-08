विंबलडन: कोस्तयुक ने पाओलिनी को शिकस्त देकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई

लंदन, 8 जुलाई (आईएएनएस)। यूक्रेन की मार्टा कोस्तयुक ने अपने करियर के पहले विंबलडन सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोस्तयुक ने बुधवार को सेंटर कोर्ट पर इटली की जैस्मीन पाओलिनी के खिलाफ 6-3, 6-2 से जीत दर्ज करते हुए लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यह मुकाबला सिर्फ 1 घंटा और 9 मिनट तक चला।

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12वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने पिछले साल की रनर-अप पर जीत के साथ डब्ल्यूटीए टूर पर उनके पिछले 22 मुकाबलों में 21 जीत का शानदार रिकॉर्ड बना दिया है। यह जीत उन्हें फ्रेंच ओपन 2026 में सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद मिली है।

पहली बार सेंटर कोर्ट पर खेलते हुए कोस्तयुक ने आक्रामकता दिखाई। उन्होंने 19 विनर्स लगाए, जिनमें कई शानदार रिटर्न विनर्स भी शामिल थे। इसने पाओलिनी को लगातार दबाव में रखा।

पाओलिनी को शुरुआती सेट में संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने 15 अनफोर्स्ड एरर किए। इससे कोस्तयुक को मैच पर पकड़ बनाने का मौका मिला। मैच का अहम मोड़ पांचवें गेम में आया, जब यूक्रेनी खिलाड़ी ने हिचकिचाहट भरी दूसरी सर्विस पर फोरहैंड रिटर्न विनर लगाकर महत्वपूर्ण ब्रेक हासिल किया। उस पल के बाद से मार्टा कोस्तयुक ने आत्मविश्वास के साथ खेला और इतालवी खिलाड़ी को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

कोस्तयुक ने दूसरे सेट में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने अपने दमदार बेसलाइन गेम और सटीक रिटर्न का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 69 मिनट में जीत हासिल करते हुए ऑल इंग्लैंड क्लब में पहली बार अंतिम-4 में अपनी जगह पक्की कर ली।

अगले दौर में मार्टा कोस्तयुक का सामना चेक गणराज्य की नौवीं वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा या बेल्जियम की 25वीं वरीयता प्राप्त एलिस मर्टेंस से होगा, जिसमें उनके पास अपने पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने का मौका होगा। इस सीजन में रोलैंड गैरोस और विंबलडन दोनों में सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद, कोस्तयुक ने 2026 की शीर्ष खिलाड़ियों में से एक के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली है।

--आईएएनएस

आरएसजी