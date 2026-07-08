माता-पिता के त्याग की वजह से कम उम्र में ही क्रिकेट को लेकर मैं गंभीर हो गया था: सैमसन

नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने क्रिकेट के अपने शुरुआती समय को याद किया है। उन्होंने अपने माता-पिता के त्याग और 14 साल की कम उम्र में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और जॉन बुकानन जैसे दिग्गजों के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए ट्रायल देने को याद किया है।

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संजू ने जियोस्टार के 'सुपरस्टार्स' के एक एपिसोड में कहा, "जब मैंने अंडर-13 टूर्नामेंट में केरल के लिए अच्छा प्रदर्शन किया, तो बीजू सर मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स के सिलेक्शन ट्रायल्स में ले गए। मैं उस समय 14 साल का था। एक 14 साल के बच्चे के लिए यह बहुत ही अजीब था। उस समय सौरव गांगुली केकेआर के कप्तान थे, और जॉन बुकानन हेड कोच थे।"

उन्होंने कहा, "मैंने उनके सामने अपने ट्रायल्स दिए, और मेरे प्रदर्शन के आधार पर मुझे उस समय केकेआर 'बी' टीम का हिस्सा बनाया गया। हमें 'बी' टीम के साथ मैचों के लिए श्रीलंका भी जाना पड़ा। बीजू जॉर्ज ने मेरे लिए शुरुआती करियर में रास्ते बनाए।"

सैमसन ने उन शुरुआती मुश्किलों के बारे में भी बताया जिनका सामना उनके परिवार को दिल्ली से तिरुवनंतपुरम शिफ्ट होने पर करना पड़ा, जिसमें स्कूल में मिड-टर्म एडमिशन लेने में भी मुश्किलें शामिल थीं।

संजू ने कहा, "जब हम सब कुछ छोड़कर केरल वापस आए, तो शुरू में हमें त्रिवेंद्रम के किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। हम मिड-टर्म के दौरान वहां गए थे, इसलिए हमें कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा था। हमने बहुत सारे स्कूलों में कोशिश की, यह सोचकर कि हम यहां या वहां जाएंगे, यह करेंगे या वह करेंगे, लेकिन कोई भी हमें एडमिशन देने को तैयार नहीं था। आखिर में, त्रिवेंद्रम में सेंट जोसेफ नाम का एक स्कूल था। मेरे पिता के एक दोस्त वहां ऊंचे पद पर थे। उन्होंने मेरे पिता से पूछा कि क्या बात है, और मेरे पिता ने बताया कि हमें स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, 'कोई बात नहीं, अगले दिन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म ले आओ और उन्हें सीधे स्कूल भेज दो।' इस तरह त्रिवेंद्रम में यह सब शुरू हुआ।"

केकेआर में अभी टैलेंट स्काउटिंग के हेड जॉर्ज से उनके पिता कैसे जुड़े, इस बारे में सैमसन ने कहा कि उनके पिता विश्वनाथन केरल में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए दिल्ली से लगातार फोन करते थे, जिससे उन्हें बहुत मदद मिली।

उन्होंने कहा, "जब हम दिल्ली में थे, तो मेरे पिता केरल में दोस्तों को वहां के क्रिकेट के बारे में जानने के लिए लगातार फोन करते थे। वह पहले बीजू सर को नहीं जानते थे, लेकिन उनके एक करीबी दोस्त थे, जिनका नाम अली भाई था। वह उनसे लगातार पूछते रहते थे कि केरल आने के बाद मुझे और मेरे भाई को क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए कहां भेजना चाहिए। अली भाई ने बीजू जॉर्ज के बारे में बताते हुए कहा कि वह केरल के सबसे अच्छे कोच हैं और वह हमें अच्छी तरह गाइड करेंगे। मेरे पिता मान गए। उसी पहले दिन, हमारा एक छोटा ट्रायल हुआ जिसमें हमने लगभग 10-10 गेंद खेली। हमें बल्लेबाजी करते देखने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर, बीजू सर ने हमें चुन लिया।"

सैमसन ने कहा, "उन्होंने तुरंत मेरे भाई को वायनाड जिला टीम के लिए खेलने के लिए भेज दिया। उन्होंने कहा कि यह उसके लिए एक शानदार मौका होगा। मैं छोटा था, इसलिए उन्होंने मुझे इंतजार करने को कहा। मेरे अंडर-13 मैच आने वाले थे।"

विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, "माता-पिता के त्याग ने कम उम्र से ही हमें क्रिकेट में सफल होने की सबसे बड़ी प्रेरणा दी। हमें अपना रूटीन, सुबह अभ्यास, स्कूल जाना, वापस भागना और फिर से ट्रेनिंग करना बहुत पसंद था। उस उम्र में, हमें ऐसा लगता था कि हम कुछ मतलब का कर रहे हैं। स्कूल और एकेडमी में हमारे साथी इसके लिए हमारी इज्जत करते थे। उन्होंने देखा कि हम कितनी मेहनत करते हैं, और उस सम्मान ने हमें और भी प्रेरित किया। बचपन में भी, मेरे मन में हमेशा एक दबाव रहता था। जब आप अपने पिता को आपके लिए अपनी पूरी दुनिया बदलते हुए देखते हैं, और आपकी मां हर दिन अपनी नींद कुर्बान करती हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले सकते।"

सैमसन ने कहा कि मैं अपने माता-पिता के त्याग को देखकर कम उम्र में ही क्रिकेट को लेकर काफी केंद्रित और गंभीर हो गया था। दूसरे बच्चे मजे के लिए आते थे, लेकिन मैं एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ क्रिकेट खेलने जाता था।

--आईएएनएस

पीएके