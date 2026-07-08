तेलंगाना 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026' का आयोजक होगा: खेल मंत्री डॉ. मांडविया

नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया, ने बुधवार को घोषणा की कि तेलंगाना खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी करेगा। गेम्स के आठवें संस्करण के नवंबर में होने की उम्मीद है।

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तेलंगाना तीन साल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला दूसरा दक्षिण भारतीय राज्य होगा। तमिलनाडु ने 2024 संस्करण की मेजबानी की थी। बिहार ने 2025 में हुए पिछले संस्करण की मेजबानी की थी।

डॉ. मांडविया ने बुधवार को कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सभी क्षेत्रों में बड़े राष्ट्रीय इवेंट्स को आयोजित करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, यह सही है कि तेलंगाना को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी का मौका मिले। राज्य के पास इन गेम्स की मेजबानी करने के लिए बुनियादी सुविधाएं और उत्साह है। गेम्स में करीब 8000 एथलीटों, अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ के हिस्सा लेने की उम्मीद है।"

केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा, "इस साल हमें कुछ अच्छे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 जापान में हुए एशियन गेम्स के बाद हो रहे हैं, और हमारे एथलीट अपने श्रेष्ठ फॉर्म में होने चाहिए। तेलंगाना में होने वाले गेम्स सेलिब्रेट करने का अच्छा समय होगा क्योंकि आने वाले एथलीट अपने हीरोज को करीब से देख पाएंगे।"

महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नंबर 1, 2 और 3 पर रहे। मेजबान बिहार पदक तालिका में 15वें, जबकि तेलंगाना 13वें स्थान पर रहा था। 2024 संस्करण में महाराष्ट्र पहले, मेजबान तमिलनाडु दूसरे, जबकि तेलंगाना छठे स्थान पर रहा था।

बिहार एडिशन में 28 श्रेणी में खेल आयोजित हुए थे। 27 खेलों में पदक दिए गए, जबकि ई-स्पोर्ट्स को एक प्रदर्शनी इवेंट के तौर पर पेश किया गया। पिछले संस्करण में छब्बीस रिकॉर्ड बने, जिनमें से 13 राष्ट्रीय यूथ रिकॉर्ड थे। ये सभी रिकॉर्ड वेटलिफ्टिंग में बने थे। बाकी मीट रिकॉर्ड थे और एथलेटिक्स में थे।

--आईएएनएस

पीएके