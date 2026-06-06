वैभव सूर्यवंशी ने दमदार प्रदर्शन से हमें अपने चयन के लिए मजबूर किया: अजीत अगरकर

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में जगह बना ली है। उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई। भारतीय टीम में जगह पाने वाले वह सबसे युवा खिलाड़ी हैं।

Read More

शनिवार को भारतीय टी20 टीम की घोषणा के बाद बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि आईपीएल 2026 में अपने दमदार प्रदर्शन से वैभव सूर्यवंशी ने खुद को टीम में चुना है। वैभव ने आईपीएल 2026 में 16 मैचों में 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप का खिताब जीता था।

अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने देखा है कि वह क्या कर सकता है। आईपीएल में प्लेऑफ तक उसने अकेले ही राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलाई। एक युवा खिलाड़ी के लिए, मुझे इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है कि वह कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है या कितना अच्छा खेल रहा है। यह सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है। उसने पिछले सीजन में साफ तौर पर शानदार शुरुआत की है।"

उन्होंने कहा, "वैभव ने आईपीएल जैसे दबाव वाले एक बड़े मंच पर दिखाया है कि वह क्या कर सकते हैं और कितने विस्फोटक हो सकते हैं। हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने सच में खुद को चुना है।"

अगरकर ने कहा, "हम सभी देख सकते हैं कि उनमें किस तरह की प्रतिभा है। हमें उम्मीद है कि जब उन्हें देश के लिए खेलने का मौका मिलेगा, तो वह वैसी ही काबिलियत दिखाएंगे जैसी उन्होंने दिखाई है। जाहिर है, जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो मुश्किल चुनौती होती है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाया है। उसने हमें उसे चुनने को मजबूर किया है।"

मुख्य चयनकर्ता ने कहा, "मुझे लगता है कि वह टी20 क्रिकेट में जो कर रहा है, उससे हम बहुत उत्साहित हैं। हम चयनकर्ता या बीसीसीआई और कोचिंग स्टाफ के तौर पर उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।"

आरसीबी को अपनी कप्तानी में खिताब दिलाने और दमदार बल्लेबाजी के बावजूद टीम में जगह नहीं पा सके रजत पाटीदार को जगह नहीं मिलने पर अगरकर ने कहा, "टीम चयन के समय हम कई खिलाड़ियों पर बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम बैठकर बस 15 नाम रख देते हैं। हमें लगता है कि ये सभी 15 खिलाड़ी योग्य हैं।"

एशियन गेम्स के लिए जसप्रीत बुमराह के शामिल होने पर उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि वह कितना जरूरी है। इसलिए वह वहां होंगे। हमारे पास अभी भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने का मौका है। इसके लिए हमें अगले 9 टेस्ट अच्छे से खेलना होगा। हमारा मकसद उन्हें वनडे और टेस्ट के लिए फिट रखना है।"

हार्दिक पांड्या को टी20 टीम में शामिल न किए जाने पर अगरकर ने कहा, "हार्दिक की बात करें तो, सबसे पहले, वह अभी अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम का हिस्सा हैं। अगर हम उन्हें वनडे क्रिकेट के लिए फिट रख सकें, तो नीतीश रेड्डी जैसे किसी खिलाड़ी को टी20 क्रिकेट में कुछ मौके देने का भी मौका मिलता है। इसलिए टी20 के मामले में थोड़ा आराम और रोटेशन होगा।"

आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए प्रिंस यादव को टी20 टीम में शामिल किए जाने पर, अगरकर ने कहा, "यह असल में घरेलू प्रदर्शन है। हमने इस साल विजय हजारे ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन देखा। वह काफी प्रभावी रहे। मुझे नहीं लगता कि उसने पिछले साल बहुत ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेला था, लेकिन व्हाइट बॉल वाली चीजें सच में अच्छी थीं।"

--आईएएनएस

पीएके