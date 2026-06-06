एस जयशंकर ने प्रज्ञानंद को नॉर्वे चेस इवेंट में जीत की दी बधाई, बोले- आपकी सफलता ने भारत को गर्व महसूस कराया

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। भारतीय शतरंज खिलाड़ी रमेशबाबू प्रज्ञानंद ने शुक्रवार को नॉर्वे चेस इवेंट के 10वें और आखिरी राउंड में जर्मनी के विंसेंट कीमर के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताबी जीत दर्ज की। भारतीय खिलाड़ी के इस ऐतिहासिक जीत के बाद उनके लिए बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी प्रज्ञानंद को शुभकामनाएं दी।
भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीतना प्रज्ञानंद की एक शानदार कामयाबी है। आपकी सफलताओं ने भारत को गर्व महसूस कराया है।"
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रज्ञानंद को जीत की बधाई देते हुए लिखा, "प्रज्ञानंद को इस शानदार कामयाबी के लिए बधाई! यह सच में एक जबरदस्त माइलस्टोन है, जो उनके लगातार बेहतरीन काम को दिखाता है। उनके आगे के लिए मेरी शुभकामनाएं।"
वहीं पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए शतरंज खिलाड़ी ने आभार जताया और लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर, आपकी शुभकामनाओं से बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारत का प्रतिनिधित्व करना और नॉर्वे चेस टाइटल घर लाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आपका लगातार हौसला मुझे और भी ज्यादा मेहनत करने और हमारे देश को गर्व महसूस कराते रहने के लिए उत्साहित करता है।"
कीमर द्वारा की गई गलतियों का भरपूर फायदा उठाते हुए प्रज्ञानंद ने सफेद मोहरों से खेलते हुए 45वीं चाल में जीत हासिल की। उन्होंने पांच जीत, दो हार और 2 ड्रॉ के साथ कुल 18 अंक के साथ टूर्नामेंट का अंत किया। प्रज्ञानंद के दो ड्रॉ मुकाबलों का फैसला प्रज्ञानंद आर्मागेडन गेम में जाकर हुआ, जिसमें वह जीत हासिल करने में सफल रहे।
छठे दौर के बाद अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर चल रहे प्रज्ञानंद ने शानदार वापसी की। उन्होंने लगातार चार क्लासिकल मुकाबले जीतकर इतिहास रचा। इस दौरान उन्होंने विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन को टूर्नामेंट में दूसरी बार हराया और डी. गुकेश के खिलाफ भी महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। वह 2021 के बाद नॉर्वे चेस में लगातार चार क्लासिकल मुकाबले जीतने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि मैग्नस कार्लसन ने हासिल की थी।