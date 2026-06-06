सिर्फ जीत पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है: नॉर्वे चेस में ऐतिहासिक खिताब के बाद प्रज्ञानानंद की बेबाक राय

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। रमेशबाबू प्रज्ञानानंद प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंडमास्टर बने ​​हैं। वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन के खिलाफ अपने मुकाबलों पर बात करते हुए, 20 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि नॉर्वे के इस महान खिलाड़ी के साथ हर मुकाबले ने एक खिलाड़ी के तौर पर उनके विकास में मदद की है।

Read More

छह राउंड के बाद स्टैंडिंग में सबसे नीचे रहने के बावजूद, चेन्नई के 20 वर्षीय खिलाड़ी ने शानदार वापसी करते हुए लगातार चार गेम जीते और खिताब की दौड़ में जगह बनाई। उनके इस सफर में कार्लसन के खिलाफ दो जीत और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डोम्माराजू के खिलाफ एक अहम जीत शामिल थी।

20 वर्षीय प्रज्ञानानंद ने आखिरी राउंड में जर्मनी के विंसेंट कीमर को मात देकर खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 18 प्वाइंट्स हासिल किए और अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ली सो से आगे रहे।'आईएएनएस' के साथ खास बातचीत में, प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे में अपनी शानदार वापसी, दबाव को संभालने, गलतियों से सीखने और अपने करियर की सबसे बड़ी जीतों में से एक से मिले आत्मविश्वास के बारे में बात की।

सवाल: टूर्नामेंट के छह राउंड के बाद, आप स्टैंडिंग में सबसे नीचे थे। आपने किस पल यह विश्वास करना शुरू किया कि आप इसे जीत सकते हैं?

जवाब: मुझे लगा कि उस गेम में मेरा कंट्रोल ज्यादा था। फिर मुझे लगा कि टॉप पर पहुंचने का थोड़ा मौका है, लेकिन अगले राउंड में मैग्नस जैसी बड़ी चुनौती को पार करना था। इसलिए मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। विरोधी भी लड़ रहे थे, इसलिए मुझे पता था कि अगर मैं अच्छा खेलूं तो मुझे मौके मिल सकते हैं। तो जब मैंने मैग्नस को हराया, मुझे बहुत आत्मविश्वास मिला। मुझे लगा कि मैं सच में ऐसा कर सकता हूं। चीजों का मेरे पक्ष में होना भी जरूरी था। कुछ पल मेरे पक्ष में भी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अच्छा खेलते हैं, तो कभी-कभी सही समय पर किस्मत भी आपका साथ देती है।

सवाल: आपने मैग्नस कार्लसन को कई बार हराया है, लेकिन क्या कोई ऐसा गेम है, जिसमें आप उनसे हारे हों और उस हार से आपको उन जीतों से ज्यादा कुछ सीखने को मिला हो?

जवाब: नहीं, मैं इतनी बार हारा हूं कि मुझे लगता है कि सिर्फ जीत पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। वह इतने महान खिलाड़ी हैं कि जब भी मैं उनके साथ खेलता हूं, तो हमेशा बहुत कुछ सीखता हूं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका खेल देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूं, और जिस तरह से उन्होंने पिछले 15 वर्षों से शतरंज की दुनिया पर दबदबा बनाए रखा है, वह वाकई कमाल के हैं। जब भी वह कोई टूर्नामेंट खेलते हैं, तो जीत के लिए फेवरेट होते हैं, अधिकतर टूर्नामेंट जीतते भी हैं। शायद वह अभी भी सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं।

सवाल: पीछे मुड़कर देखें तो, कौन-सा गेम उस शतरंज को सबसे अच्छी तरह दिखाता है जो आप इस टूर्नामेंट में खेलना चाहते थे, चाहे नतीजा कुछ भी रहा हो?

जवाब: आखिरी दो गेम काफी अच्छी क्वालिटी के थे। मेरा कंट्रोल ज्यादा था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बड़ी गलती की। आखिरी गेम में जीतना हमेशा बहुत दबाव वाला होता है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में कंट्रोल के साथ खेलना कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा होना एक खास बात है।

सवाल: जब आप गलती करने के बाद बोर्ड पर बैठे होते हैं, तो दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या यह इमोशनल होता है, एनालिटिकल होता है, या पूरी तरह से शांत?

जवाब: यह गलती के प्रकार और आप किस गेम में हैं, इस पर निर्भर करता है। ये सभी बातें मायने रखती हैं, लेकिन आमतौर पर, मुझे लगता है कि चेस में गलती पर पछतावा करना आखिरी चीज है जो आप करना चाहेंगे। यह खिलाड़ियों के साथ अक्सर होता है। आप देख सकते हैं कि गलतियां अक्सर एक के बाद एक होती हैं क्योंकि एक बार गलती हो जाने पर, खिलाड़ियों को एहसास होता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये विचार आते रहते हैं, इससे खिलाड़ी प्रभावित होते हैं। और फिर एक और गलती हो जाती है। हम सभी इतने अनुभवी हैं कि ऐसा न करें, लेकिन यह हर किसी के साथ होता है। यह ऐसी चीज नहीं है, जिससे आप हर समय बच सकें, लेकिन आमतौर पर, आपको बस पिछली चाल को भूलने और गेम की स्थिति के हिसाब से खेलते रहने की कोशिश करनी चाहिए।

सवाल: मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन गुकेश या वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस पर जीत आपको अपने बारे में क्या बताती है, जो किसी दूसरे टॉप ग्रैंडमास्टर पर जीत नहीं बताती?

जवाब: मैं सच में कुछ खास नहीं कहूंगा, लेकिन इस जीत ने निश्चित रूप से मुझे बहुत आत्मविश्वास दिया है। मेरे लिए खास बात यह है कि इस तरह से टूर्नामेंट जीतना मुझे दिखाता है कि मैं ये चीजें कर सकता हूं, जैसे आखिरी पायदान से वापसी करना और अहम मौकों पर अच्छा प्रदर्शन करना। मुझे लगता है कि यह टूर्नामेंट जीत मुझे दिखाती है कि मैं ये सब कर सकता हूं। इस इवेंट से मुझे यही सीख मिली है।

--आईएएनएस

आरएसजी