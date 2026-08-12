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खेल

स्क्वैश: कोलकाता में पीएसए चैलेंजर टूर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे तन्वी-सूरज

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स्क्वैश:

कोलकाता, 12 अगस्त (आईएएनएस)। कोलकाता में बुधवार को आयोजित एचसीएल स्क्वैश पीएसए चैलेंजर टूर में महिलाओं की शीर्ष वरीयता प्राप्त तन्वी खन्ना और पुरुष वर्ग के चौथी वरीयता प्राप्त सूरज कुमार चंद सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी रहे।

तन्वी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपनी ही देश की छठी सीड निरुपमा दुबे को सीधे गेम में शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला मिस्र की तीसरी सीड सोहायला हजेम से होगा।

वहीं, सूरज चंद ने आठवें सीड ओम सेमवाल को चार गेम में हराया। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का सिंगल्स खिताब जीतने वाले सूरज अब सेमीफाइनल में मिस्र के टॉप सीड मोहम्मद गोहर का सामना करेंगे।

इससे पहले मंगलवार को, सूरज चंद ने पुरुषों के प्री-क्वार्टर फाइनल में मिस्र के हसन मेनशावी को 11-4, 8-11, 11-2, 9-11, 11-8 से हराया। यह मुकाबला 73 मिनट तक चला।

एक और रोमांचक पांच-गेम वाले मुकाबले में, संदेश पलानीवेल रविकुमार ने 2-0 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए छठी सीड अयान वजीरल्ली को 6-11, 10-12, 11-5, 11-6, 11-7 से हराया और पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

महिला वर्ग में, टॉप सीड तन्वी खन्ना ने वसुंधरा नंगारे को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सोमवार को पुरुषों के सिंगल्स के शुरुआती दौर में अरिहंत केएस ने स्विट्जरलैंड के लिएंड्रो मैनहार्ट को 11-6, 9-11, 13-11, 11-4 से मात दी।

महिलाओं के पहले दौर के मुकाबले में, पूजा आरती रघु ने वापसी करते हुए काशवी मंगल को 13-15, 11-6, 11-6, 7-11, 11-9 से मात दी। एक अन्य भारतीय खिलाड़ी अनन्या नारायणन ने अहाना सिंह को 8-11, 11-2, 11-8, 11-8 से हराया, जबकि वसुंधरा नांगारे ने हमवतन जेनेट विधि को 11-8, 11-5, 11-5 से मात दी।

इस आयोजन में पुरुष वर्ग के लिए पुरस्कार राशि 9,000 डॉलर है, जबकि महिला वर्ग में पुरस्कार राशि 9,000 डॉलर है। एचसीएल स्क्वैश पीएसए चैलेंजर टूर ने अब तक इंदौर, मुंबई और चेन्नई में कार्यक्रम आयोजित किए हैं, अब यह कोलकाता चरण में है।

--आईएएनएस

आरएसजी