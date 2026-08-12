गुजरात के डिप्टी सीएम ने लॉन्च की 'शक्तिदूत 2.0' योजना, 500 खिलाड़ियों को सालाना मिलेंगे 50 लाख तक

गांधीनगर, 12 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने बुधवार को गांधीनगर में नए रूप में तैयार 'शक्तिदूत 2.0' योजना लॉन्च की। इसके तहत खिलाड़ियों को सीधे मदद दी जाएगी और राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने में मदद करने का 10 साल का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के तहत किसी खिलाड़ी को मिलने वाली सालाना ट्रेनिंग सहायता को बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है और इसमें पैरा-एथलीटों के लिए भी खास प्रावधान शामिल हैं।

यह योजना राज्य सरकार की 'रमशे गुजरात, जित्शे गुजरात' पहल के तहत महात्मा मंदिर में लॉन्च की गई। इस कार्यक्रम में गुजरात भर में 388 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले लगभग 37 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया।

खेलों में अपनी उपलब्धियों के लिए कुल 799 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार और जयदीपसिंहजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

संघवी ने कहा कि सरकार युवा खिलाड़ियों को उनके खेल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में शुरू की गई 'शक्तिदूत 2.0' योजना गुजरात के खिलाड़ियों को एक मजबूत मंच देगी, जिससे वे अगले दशक में भारत और राज्य का नाम रोशन कर सकें।

2015 से शक्तिदूत योजना ने 1,740 एथलीटों की मदद की है, जिनमें 777 इंटरनेशनल एथलीट शामिल हैं, जिन्होंने अलग-अलग खेलों में मेडल जीते हैं।

नई योजना के तहत, जो मदद पहले 64 एथलीटों को मिलती थी, वह अब सीधे 500 एथलीटों को मिलेगी।

हर एथलीट को वर्ल्ड-क्लास ट्रेनिंग के लिए सालाना 50 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, जो महीने में औसतन लगभग 4.25 लाख रुपए के बराबर है। इस योजना में पैरा-एथलीटों के लिए भी 50 सीटें आरक्षित हैं।

एथलीट पूरे साल पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं और उनका सिलेक्शन उनके मेडल और परफॉर्मेंस के आधार पर होगा।

संघवी ने कहा कि गुजरात देश की नंबर 1 स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन रिकवरी सुविधा बनाएगा, ताकि चोट से उबर रहे एथलीटों की मदद की जा सके।

--आईएएनएस

एमएस/