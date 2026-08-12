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खेल

डीपीएल 2026: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने ईस्ट दिल्ली वॉरियर्स को 9 विकेट से रौंदा

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(Updated )
डीपीएल

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 में बुधवार को ईस्ट दिल्ली राइडर्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच सीजन का 24वां मैच खेला गया, जिसमें सुपरस्टार्स ने 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की।

इस सीजन 6 में से 2 मैच जीतने के बाद साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है। वहीं, सीजन में पांचवीं हार के बाद ईस्ट दिल्ली राइडर्स सबसे निचले स्थान पर है। इस टीम ने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें 1 मुकाबला बेनतीजा रहा। टीम अब तक जीत का खाता नहीं खोल सकी है।

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 6 विकेट गंवाकर 191 रन बनाए। वंश मेहरा ने अर्पित राणा के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज 35 गेंदों में 58 रन जुटाए। वंश 16 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि अर्पित ने 23 गेंदों में 34 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। यहां से सुजल सिंह ने मोर्चा संभाला। इस टीम ने 102 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिया थे, जिसके बाद सुजल ने सूर्यांश रैना के साथ पांचवें विकेट के लिए 43 गेंदों में 58 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

सुजल 39 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों के साथ 63 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सूर्यांश ने 38 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से अंशुमन हूडा ने 34 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि अंकित डबास ने 1 विकेट निकाला।

इसके जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 16.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। सनत सांगवान ने अनमोल शर्मा के साथ सलामी जोड़ी के तौर पर 65 गेंदों में 113 रन जोड़े। सनत 33 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों के साथ 57 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से कप्तान आयुष बडोनी ने अनमोल शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 37 गेंदों में 81 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। आयुष 25 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ 66 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि अनमोल ने 43 गेंदों में 9 बाउंड्री के साथ 65 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी खेमे से इकलौता विकेट रौनक वाघेला के हाथ लगा।

--आईएएनएस