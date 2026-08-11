सिंकफील्ड कप: आर. प्रज्ञानंदा ने सेवियन के खिलाफ आसान ड्रॉ के साथ अभियान शुरू किया

सेंट लुइस, 11 अगस्त (आईएएनएस)। ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर के आखिरी से पहले इवेंट के शुरुआती राउंड में अपने अमेरिकी साथी सैमुअल सेवियन के खिलाफ आसान ड्रॉ के साथ अपने सिंकफील्ड कप कैंपेन की शुरुआत की।

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काले मोहरों से खेलते हुए, आर. प्रज्ञानंदा ने रुई लोपेज के आर्कान्जेस्क वेरिएशन ने काफी शांत मुकाबला किया। मुकाबले के दौरान भारतीय खिलाड़ी ज्यादा बेहतर और तैयारी लगे।

खिलाड़ियों ने जल्दी ही मोहरों की अदला-बदली शुरू कर दी, और 11वीं चाल में ही रूक की एक जोड़ी बोर्ड से हट गई। आगे की अदला-बदली के बाद क्वीन-और-माइनर-मोहरे का एंडगेम हुआ जिसमें दोनों खिलाड़ियों के पास दो-दो घोड़े थे, जिससे दोनों में से किसी के भी जीतने का कोई खास मौका नहीं बचा।

एक बार जब क्वींस ट्रेड हो गईं, तो नतीजा लगभग तय हो गया और गेम आखिरकार 48 चालों के बाद ड्रॉ पर समाप्त हुआ, हालांकि खिलाड़ी पहले पॉइंट बांटने पर सहमत हो सकते थे।

टॉप सीड फैबियानो कारुआना 10 खिलाड़ियों वाले, नौ राउंड के टूर्नामेंट के शुरुआती राउंड में जीत दर्ज करने वाले अकेले खिलाड़ी थे। अमेरिकी खिलाड़ी ने नीदरलैंड्स के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट को हराकर शुरुआती बढ़त हासिल की।

कारुआना ने एक बार फिर दिखाया कि वह इस सीजन में ग्रैंड चेस टूर के सबसे अच्छे खिलाड़ी क्यों रहे हैं। उन्होंने शुरू में बराबरी की स्थिति से वैन फॉरेस्ट को हराया। डच खिलाड़ी की मिडिलगेम में एक रणनीतिक गलती की वजह से उन्हें एक पॉन गंवाना पड़ा, जिससे कारुआना को फायदा मिल गया। इसके बाद अमेरिकी खिलाड़ी ने 55 चालों के बाद खास तकनीक दिखाई।

दूसरी तरफ, वर्ल्ड चैंपियनशिप के दावेदार उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंडारोव ने अर्मेनियाई से अमेरिकी बने लेवोन एरोनियन के साथ ड्रॉ खेला। सफेद मोहरों से खेलते हुए, सिंडारोव ने अनियमित क्वीन पॉन सेट-अप चुना और ऐसा लगा कि जब एरोनियन ने एक पॉन गिरा दिया तो उन्हें मौका मिल गया।

हालांकि, इसके नतीजे में उलटे रंग के बिशप के एंडगेम में जीतने का कोई असली मौका नहीं मिला, और गेम आखिरकार ड्रॉ हो गया।

जर्मनी के विंसेंट कीमर को भी अमेरिका के वेस्ली सो के खिलाफ आधे पॉइंट से ही संतोष करना पड़ा। कीमर ने सो के किंग के खिलाफ अटैक करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकन ने आराम से डिफेंड किया और खतरे को बेअसर कर दिया।

नीदरलैंड के अनीश गिरी ने फ्रांस के मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव के खिलाफ दिन का दूसरा ड्रॉ पूरा किया। गिरी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पाए और गेम आखिरकार रूक-एंड-पॉन्स एंडिंग पर पहुंच गया, जो आखिर तक चला, इससे पहले कि खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए।

--आईएएनएस

पीएके