आशुतोष शर्मा चोटिल, हैम्पशायर को लगा बड़ा झटका

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय ऑल-राउंडर आशुतोष शर्मा रविवार के मैच के दौरान लगी चोट की वजह से मंगलवार को डर्बीशायर के खिलाफ हैम्पशायर के वन-डे कप मैच में नहीं खेल पाएंगे।

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हैम्पशायर ने अपने स्क्वाड की घोषणा करते हुए आशुतोष की गैरमौजूदगी की जानकारी दी। हालांकि, टीम की तरफ से आशुतोष की चोट की गंभीरता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

हैम्पशायर ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, "आशुतोष शर्मा रविवार के मैच के दौरान लगी चोट की वजह से उपलब्ध नहीं हैं - तेज गेंदबाज हैरी पेट्री, जो इस कॉम्पिटिशन के शुरुआती तीन मैचों में खेले थे, वापस आ गए हैं।"

वन-डे कप में आशुतोष का बल्ले से सीजन मिला-जुला रहा है, उन्होंने सात मैचों में सिर्फ 56 रन बनाए हैं, जिसमें उनका टॉप स्कोर 16 रन रहा है। हालांकि, गेंद से उनका प्रदर्शन उनकी क्षमता को देखते हुए असाधारण रहा है। वह हैम्पशायर के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। आशुतोष ने 15.92 की औसत से 14 विकेट लिए हैं। आशुतोष की इंजरी हैम्पशायर के लिए एक बड़ा झटका है।

उनकी चोट हैम्पशायर के लिए एक अहम समय पर लगी है, जो अभी सात में से चार मैच जीतकर अपने ग्रुप में चौथे नंबर पर है। टीम को अगले स्टेज के लिए क्वालीफाई करने में मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

पेट्री की वापसी से हैम्पशायर को आशुतोष की जगह एक विकल्प मिल गया है। उन्होंने टूर्नामेंट के काउंटी के पहले तीन मैचों में हिस्सा लिया था।

आशुतोष इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए खेलते हैं। पिछले दो आईपीएल सीजन में उन्होंने डीसी के लिए 170 के स्ट्राइक रेट और 31.25 की औसत से 350 से ज्यादा रन बनाए हैं। हालांकि, एक बल्लेबाज के रूप में आशुतोष को अपनी पूर्ण क्षमता के प्रदर्शन का मौका इस लीग में भी अब तक नहीं मिला है।

--आईएएनएस

पीएके