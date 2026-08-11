मैं मैनेजमेंट के लिए मुझे प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना मुश्किल बनाता हूं: ब्यू वेबस्टर

डार्विन, 11 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 13 अगस्त से हो रही है। दूसरा टेस्ट 22 अगस्त से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर का कहना है कि वह इस सीरीज को टीम में अपनी जगह पक्की करने के अवसर के रूप में देख रहे हैं।

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32 साल के वेबस्टर ने मंगलवार को कहा, "अपने डेब्यू के बाद से मैंने जो सबसे बड़ी बात सीखी है, वह यह है कि मैं इस लेवल पर काफी अच्छा हूं। पहले टेस्ट से पहले, सवाल था, ‘क्या तुम तैयार महसूस कर रहे हो?’ मैं खुद से कह रहा था ‘बिल्कुल,’ लेकिन आपको तब तक सच में पता नहीं चलता जब तक आप दूसरे देशों के गेंदबाजों का सामना नहीं करते और खुद को बड़ी भीड़ के साथ दबाव वाली स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है। पिछले 12 महीनों की सबसे जरूरी बात यही थी।"

उन्होंने कहा, "मैंने रन बनाकर इस टीम में अपनी जगह बनाई। बल्लेबाज होने का मतलब है रन बनाना, और यही टीम में आने और टीम में बने रहने का मेरा तरीका रहा है। मैंने अपने पहले आठ टेस्ट में बल्ले से जो किया है, उससे शायद पता चलता है कि मुझे असली टॉप-सिक्स बैटर के तौर पर देखा जा सकता है।"

प्लेइंग इलेवन में जगह के लिए वेबस्टर को कैमरन ग्रीन से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। इस पर वेबस्टर ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। टॉप सात में गेंद के साथ ज्यादा विकल्प होना पक्का फायदेमंद है। मैं इसे सीधे कॉम्पिटिशन के तौर पर नहीं देखता। यह कप्तान के लिए ज्यादा विकल्प और फायदे तभी देता है जब हम दोनों बैट से अच्छा कर रहे हों और फील्ड में भी अच्छा कर रहे हों।"

उन्होंने कहा, "मुझे कैमरन के साथ खेलने में मजा आता है। मुझे यह पसंद है कि बॉल के साथ कौन अच्छा कर रहा है। जरूरत पड़ने पर हम चीजें बदल सकते हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूं। मैं बल्ले और गेंद दोनों से प्रदर्शन पर ध्यान लगाता हूं और मैनेजमेंट के लिए मुझे 11 से बाहर रखना मुश्किल बनाता हूं।"

वेबस्टर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 टेस्ट की 13 पारियों में 5 अर्धशतक लगाते हुए 452 रन बनाए हैं और 11 विकेट लिए हैं।

--आईएएनएस

पीएके