प्राइम वॉलीबॉल लीग को 'एफआईवीबी' से पहचान मिली, 30 नवंबर से शुरू होगा पांचवां सीजन

नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। फेडरेशन इंटरनेशनेल डी वॉलीबॉल (एफआईवीबी) ने 30 नवंबर से शुरू होने वाले सीजन 5 से पहले प्राइम वॉलीबॉल लीग (पीवीएल) को भारत की सबसे बड़ी प्रोफेशनल वॉलीबॉल लीग के तौर पर आधिकारिक पहचान दी है। सीजन 5 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 17 अगस्त को गोवा में होगी। फ्रेंचाइजी भारत के जाने-माने वॉलीबॉल खिलाड़ियों में अपनी टीम चुनेंगी।

Read More

अपनी जगह को और मजबूत करते हुए, प्राइम वॉलीबॉल लीग के क्लब सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन (सीएवीए), एशियन वॉलीबॉल कन्फेडरेशन (एवीसी), और एफआईवीबी क्लब इवेंट्स द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें जरूरी नियमों और क्वालिफिकेशन मानक का पालन करना होगा।

प्राइम वॉलीबॉल लीग के निदेशक तुहिन मिश्रा ने कहा, "सीजन 5 प्राइम वॉलीबॉल लीग के लिए एक अहम पल है। एफआईवीबी की पहचान पिछले चार सालों में एक भरोसेमंद, प्रतियोगी और दुनिया भर में काम की लीग बनाने के लिए किए गए काम का एक मजबूत सबूत है। हमारा ध्यान इकोसिस्टम को मजबूत करने और भारतीय खिलाड़ियों को सबसे ऊंचे स्तर पर सफल होने के लिए अच्छे मौके देने पर है।"

प्राइम वॉलीबॉल लीग के सीईओ जॉय भट्टाचार्य ने कहा, "शुरू से ही, हमारा मकसद एक ऐसी लीग बनाना रहा है जो खेल में बेहतरीन प्रदर्शन और लंबे समय तक असर, दोनों दे। यह पहचान इस बात को पक्का करती है कि पीवीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि भारत में वॉलीबॉल का भविष्य बनाने वाला एक मंच है। भारतीय वॉलीबॉल को सही दिशा में आगे बढ़ते देखना हौसला बढ़ाने वाला है, जो एफआईवीबी रैंकिंग में नेशनल टीम के वर्ल्ड नंबर 60 से वर्ल्ड नंबर 42 पर पहुंचने में दिखता है। हम एक मजबूत भारतीय वॉलीबॉल इकोसिस्टम बनाने के लिए और काम करते रहने के लिए उत्साहित हैं।"

बड़े भारतीय और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के हिस्सा लेने के साथ, सीजन 5 रोमांचक होने की संभावना है। भारत में वॉलीबॉल के विकास में यह एक और बड़ा मील का पत्थर होगा।

--आईएएनएस

पीएके