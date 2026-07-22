पेप गार्डियोला को कोच बनाने के लिए इटैलियन फुटबॉल फेडरेशन अपना बजट बढ़ाने को तैयार

रोम, 22 जुलाई (आईएएनएस)। इटैलियन फुटबॉल फेडरेशन पेप गार्डियोला को पुरुषों की राष्ट्रीय टीम का नया हेड कोच बनाने के लिए अपने बजट में एक बड़ा बदलाव करने को तैयार है। इटली एक और निराशाजनक वर्ल्ड कप क्वालीफिकेशन कैंपेन के बाद फिर से नई और मजबूत शुरुआत करना चाहता है।

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इटैलियन फुटबॉल फेडरेशन के सीनियर अधिकारी पाओलो मालदिनी और उनके सलाहकार लियोनार्डो ने हाल ही में बार्सिलोना में गार्डियोला के साथ लंबी बातचीत की। इसमें इटैलियन फुटबॉल के लिए एक लंबे समय का विजन पेश किया गया। विजन सीनियर राष्ट्रीय टीम को मैनेज करने से कहीं ज्यादा है। इसमें पूरी राष्ट्रीय टीम के स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव शामिल हैं।

फेडरेशन अपने मौजूदा बजट की कमी के बावजूद गार्डियोला की सेवाएं लेने के लिए एक बड़ी वित्तीय छूट देने को तैयार है। इटैलियन एफए के अध्यक्ष जियोवानी मालागो ने वित्तीय चुनौतियों को माना लेकिन इशारा किया कि एक हाई-प्रोफाइल नियुक्ति के लिए नियम बनाए जा सकते हैं।

मालागो ने स्काई स्पोर्ट्स से कहा, "शॉर्ट से मीडियम टर्म में, यह कहना कि हमें अपनी कमर कसनी है, कम होगा। हालांकि, कुछ अपवाद भी किए गए हैं, जो इन दिनों इतने बड़े नाम को लेकर हो सकते हैं।”

खबर है कि इस प्रस्ताव में गार्डियोला को एक बड़े 'अजुरो प्रोजेक्ट' में केंद्रीय किरदार के तौर पर रखा गया है। इसका मकसद इटैलियन फुटबॉल को जमीनी स्तर से सीनियर टीम तक फिर से बनाना है। माना जा रहा है कि स्पेन के इस खिलाड़ी ने प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना है और अब वह अपने विकल्प पर सोच रहे हैं।

यह कदम इटली के लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहने के बाद उठाया गया है, जिससे फेडरेशन में बड़े बदलाव हुए हैं।

मैनचेस्टर सिटी के साथ अपना 10 साल का समय खत्म करने के बाद गार्डियोला फ्री एजेंट बन गए हैं। मैनचेस्टर सिटी के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 20 बड़ी ट्रॉफियां जीतीं। उन्होंने सिटी को छह प्रीमियर लीग खिताब दिलाए, 2022-23 सीजन में एक ऐतिहासिक ट्रेबल दिलाया, 2017-18 में क्लब के रिकॉर्ड 100-पॉइंट लीग कैंपेन की देखरेख की, और उन्हें लगातार चार लीग खिताब जीतने वाली पहली इंग्लिश टीम बनाया। करियर में उनकी जीत का प्रतिशत 70.8 रहा।

--आईएएनएस

पीएके