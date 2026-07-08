पीएम मोदी का खेल को बढ़ावा देने का प्रयास सराहनीय: सौरव गांगुली

कोलकाता, 8 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में जाने के कार्यक्रम का स्वागत किया है। पूर्व कप्तान ने पीएम द्वारा क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के फैसले को खेल के लिए अहम बताया।

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गांगुली ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री का खेल को प्रमोट करना बहुत बड़ी बात है। खेल को प्रमोट करने के लिए समय निकालने के लिए हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यह देखकर खुशी हुई कि देश के सबसे बड़े चुने हुए नेता खेल को सपोर्ट करने और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल रिश्तों को मजबूत करने के लिए समय निकाल रहे हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी तीन दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाले हैं, इस दौरान वह ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री एमसीजी में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें खेल कूटनीति का जश्न मनाया जाएगा। इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी रिश्ते मजबूत होंगे।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय हाई कमिश्नर नागेश सिंह ने आईएएनएस को बताया था कि क्रिकेट दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक मजबूत आधार बना हुआ है। दोनों सरकारें पूरे स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में सहयोग को बढ़ाना चाहती हैं।

सिंह ने कहा था, "ऑस्ट्रेलिया एक क्रिकेट सुपरपावर है। उसकी आबादी लगभग 28 मिलियन है। ऑस्ट्रेलिया ने कई तरह के स्पोर्ट्स में बेहतरीन काम किया है। हम क्रिकेट से आगे भी खेल में सहयोग चाहते हैं। खेलों के अलावा, ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत आगे है। हम एक ऐसी साझेदारी बनाना चाहते हैं जो क्रिकेट और हॉकी से आगे बढ़कर दूसरे खेलों तक भी सहयोग बढ़ाए। यह सहयोग टीमों के बीच लेन-देन से आगे बढ़कर स्पोर्ट्स साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट में जानकारी साझा की जाएगी।"

उन्होंने कहा, "सिर्फ टीमों की अदला-बदली के मामले में ही नहीं, बल्कि पूरे स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के बारे में, हम एक-दूसरे से यह सब सीख सकते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया से सीखेंगे और कुछ चीजें सिखाएंगे भी। इसमें, पारंपरिक खेल और गैर-पारंपरिक खेल होंगे। भारत ने कबड्डी को दिखाने के लिए चुना था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल, जिसे वे फूटी कहते हैं, दिखाया जा रहा है, और वहां क्रिकेट भी होगा। लेकिन वे क्रिकेट से आगे जाना चाहते हैं। यही उनका लक्ष्य है।"

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारत में 2026-27 बिग बैश लीग अगले सीजन के शुरुआती मैच के ऐतिहासिक आयोजन की भी पुष्टि कर सकते हैं, जो पहली बार भारतीय धरती पर कोई ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट मैच खेला जाएगा। अंतिम मंजूरी के बाद गत चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स 12 दिसंबर को चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में टूर्नामेंट के पहले मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स से खेल सकती है। माना जा रहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के बीच बातचीत एडवांस स्टेज पर है।

--आईएएनएस

पीएके