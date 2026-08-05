ओम बिरला ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की, कोटा स्टेडियम के लिए दो नए एथलेटिक्स ट्रैक बनाने की योजना

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री, मनसुख मांडविया के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कोटा में खेल से जुड़ी संरचनाओं (खेल अवसंरचना) को बढ़ाने और एथलीटों के लिए विश्व-स्तरीय सुविधाओं के विकास पर चर्चा की गई। बैठक में कोटा के एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (ईएसआई) अस्पताल में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर (स्वास्थ्य अवसंरचना) को उन्नत करने पर भी फोकस किया गया।

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बैठक के दौरान बिरला ने एथलीटों की बढ़ती मांग को पूरा करने और शहर के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कोटा स्टेडियम में दो नए एथलेटिक्स ट्रैक बनाने की जरूरत पर जोर दिया।

कोटा में उभरते खिलाड़ियों के साथ अपनी हालिया बातचीत का जिक्र करते हुए, बिरला ने कहा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।

उन्होंने आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर, मौजूदा सुविधाओं को उन्नत करके और एथलीटों को कई खेलों में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स तक पहुंच सुनिश्चित करके कोटा को एक बड़े स्पोर्ट्स हब में बदलने की जरूरत पर जोर दिया।

दोनों नेताओं ने कोटा में खेल सुविधाओं को बढ़ाने और आधुनिक बनाने के रोडमैप पर चर्चा की, जिसमें बेहतर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत और आधुनिक खेल उपकरण, दक्ष कोच की उपलब्धता और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी लायक सुविधाएं बनाना शामिल है। बिरला ने केंद्रीय मंत्री से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

शहर की खेल की क्षमता पर जोर देते हुए, बिरला ने कहा कि कोटा में प्रतिभाशाली एथलीटों की कोई कमी नहीं है। आधुनिक सुविधाओं और पेशेवर प्रशिक्षण से, स्थानीय खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छा कर सकते हैं।

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कोटा में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केंद्र सरकार के सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने एक मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और देश भर में विश्व-स्तरीय खेल सुविधाएं बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

बैठक के दौरान, बिरला ने कोटा के ईएसआई हॉस्पिटल में खाली पदों का मुद्दा भी उठाया और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उन्हें जल्द भरने की मांग की। उन्होंने अस्पताल को स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डायग्नोस्टिक मशीनों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस करने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस बैठक को कोटा के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने और साथ ही काम करने वालों और रहने वालों के लिए हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

--आईएएनएस

पीएके