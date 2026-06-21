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ऑस्ट्रेलिया ने लिया वनडे सीरीज में हार का बदला, टी20 में बांग्लादेश का सूपड़ा साफ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 21, 2026, 11:25 AM
ऑस्ट्रेलिया ने लिया वनडे सीरीज में हार का बदला, टी20 में बांग्लादेश का सूपड़ा साफ

चटगांव, 21 जून (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश से वनडे सीरीज में मिली हार का बदला ले लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज 1-2 से गंवाने वाली ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में 0-3 से जीत हासिल की है। अपने घर में बांग्लादेश को मिली ये करारी हार लंबे समय तक याद रहेगी।

तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले 2 मैच जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा मैच खेला और एकतरफा जीत हासिल की। इस जीत के साथ कंगारू टीम ने टी20 सीरीज 0-3 से अपने नाम कर ली।

मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। कप्तान तौहिद हृदय को छोड़कर कोई भी अन्य बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए तौहिद ने 51 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके की मदद से 61 रन की पारी खेली। रिशाद हुसैन ने 14 गेंदों पर 16 रन बनाए। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 109 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेंसर जॉनसन, नाथन एलिस, एडम जांपा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि निखिल चौधरी को 1 विकेट मिला।

110 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान मिशेल मार्श ने 28 गेंदों पर 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 60 रनों की पारी खेली। इसके अलावा, जोश इंग्लिस ने 17, कूपर कोनोली ने 15 रन बनाए। टिम डेविड 12 और मैट रेनशॉ 6 रन बनाकर नाबाद रहे।

मिशेल मार्श प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि मैट रेनशॉ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

--आईएएनएस

पीएके