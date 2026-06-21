अभय-वेलावन ने लगातार तीसरी बार एशियन डबल्स स्क्वैश खिताब पर कब्जा किया

सारावाक (मलेशिया), 21 जून (आईएएनएस)। एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में रविवार को भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथिलकुमार ने लगातार तीसरे साल पुरुषों का खिताब जीता। इस चैंपियनशिप में भारत ने तीनों कैटेगरी में मेडल जीते।
टॉप सीड अभय और वेलावन ने पिछले साल के फाइनल की तरह ही पाकिस्तान के दूसरे सीड नासिर इकबाल और नूर जमान को 7-11, 11-7, 11-2 से मात देकर कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। यह मुकाबला 47 मिनट तक चला।
धीमी शुरुआत के बाद, अभय और वेलावन ने दूसरे गेम में अपना खेल बेहतर करते हुए अटैकिंग स्क्वैश, बेहतरीन टच और कंट्रोल के साथ कोर्ट के आगे और पीछे के कोनों में मौके बनाए और शानदार तरीके से जीत हासिल की।
भारतीय जोड़ी ने दो शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को पाकिस्तान की दूसरी सीड जोड़ी के खिलाफ फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। इस जोड़ी ने पहले कड़े क्वार्टर फाइनल में जापान के नाओकी हयाशी और रेन माकिनो को 11-3, 10-12, 11-5 से शिकस्त दी और फिर सेमीफाइनल में मलेशिया के संजय जीवा और डंकन ली को 11-7, 11-9 से हराया।
विमेंस डबल्स में दूसरी सीड जोशना चिनप्पा-राधिका सीलन, और जोशना-वेलावन की मिक्स्ड जोड़ी ने सेमीफाइनल तक पहुंचने के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।
दूसरी सीड जोशना और राधिका मलेशिया की टॉप सीड आइना अमानी और यी शिन यिंग से आगे नहीं निकल पाईं और 9-11, 7-11 से हारकर ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा।
मिक्स्ड डबल्स में, जोशना और वेलावन ने मलेशिया की आइना अमानी और मोहम्मद कमाल को कड़ी टक्कर दी, लेकिन एक कड़े सेमीफाइनल मुकाबले में 8-11, 11-8, 8-11 से हार गए और तीसरे स्थान पर रहे।
भारत की मेंस डबल्स जोड़ी राहुल बैथा और सूरज चंद पूल-बी में अपनी दूसरी हार के बाद आगे नहीं बढ़ सके, उन्हें पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान से हार का सामना करना पड़ा। वहीं, महिलाओं की दूसरी जोड़ी जेनेट विधि और पूजा आरती छठे स्थान पर रहीं।
--आईएएनएस
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