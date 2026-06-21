दूसरा टेस्ट: मैट हेनरी ने चटकाए कुल 11 विकेट, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया, सीरीज में बराबरी

लंदन, 21 जून (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच को 253 रन से अपने नाम किया। कीवी टीम की जीत में तेज गेंदबाज मैट हेनरी का अहम योगदान रहा, जिन्होंने कुल 11 विकेट हासिल किए। इसी के साथ मेहमान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है।

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केनिंग्टन ओवल में खेले गए मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में सिर्फ 391 रन पर सिमट गई। इस पारी में ग्लेन फिलिप्स ने 18 चौकों के साथ 100 रन की पारी खेली, जबकि टॉम ब्लंडेल ने 51 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 44 रन और काइल जेमीसन ने 41 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। मेजबान टीम की तरफ से जैकब बेथेल ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में इंग्लिश टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 291 रन पर सिमट गई। इस पारी में एमिलियो ने 53 रन बनाए, जबकि मैथ्यू फिशर ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। कप्तान जो रूट ने 46 रन इंग्लैंड के खाते में जोड़े। मेहमान टीम की तरफ से मैट हेनरी ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए।

न्यूजीलैंड के पास पहली पारी के आधार पर 100 रन की बढ़त थी। इस टीम ने दूसरी पारी में 362 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने रनों का पहाड़ लगा दिया। इस पारी में कीवी टीम के लिए हेनरी निकोल्स ने 121 रन की पारी खेली। इनके अलावा, रचिन रवींद्र ने 76 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 68 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर और मैथ्यू फिशर ने 3-3 विकेट हासिल किए।

इंग्लैंड को जीत के लिए 463 रन का विशाल टारगेट मिला। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 209 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 40 के स्कोर तक 3 विकेट खो दिए थे। यहां से हैरी ब्रूक ने कप्तान जो रूट के साथ चौथे विकेट के लिए 97 रन जोड़कर टीम को संभालने की कोशिश की।

ब्रूक 58 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद रूट ने जेम्स रेव के साथ पांचवें विकेट के लिए 43 रन जोड़कर टीम को जैसे-तैसे 180 के स्कोर तक पहुंचाया।

रेव 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगला विकेट कप्तान रूट (77) के रूप में गिरा, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। अंतत: इंग्लिश टीम महज 209 रन पर ढेर हो गई। इस पारी में मैट हेनरी ने 29 रन देकर 6 विकेट निकाले, जबकि काइल जेमीसन ने 3 विकेट हासिल किए। 1 विकेट विलियम ओ'रूर्के के नाम रहा।

इंग्लैंड ने सीरीज के पहले मैच को 115 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने अगले मुकाबले को अपने नाम करते हुए सीरीज में बराबरी कर ली है। तीसरा टेस्ट 25 जून से ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

आरएसजी