लॉर्ड्स में महिलाओं का टेस्ट मैच एक शानदार मौका, इसका बेसब्री से इंतजार है: भारतीय कोच मजूमदार

लंदन, 8 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 10 जुलाई से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इकलौता टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस खास मौके पर खुशी जाहिर करते हुए भारतीय हेड कोच अमोल मजूमदार ने बुधवार को कहा कि 'होम ऑफ क्रिकेट' में टेस्ट मैच खेलना किसी भी भारतीय क्रिकेटर का सबसे बड़ा सपना होता है।

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मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजूमदार ने कहा, "यह सोचकर ही हैरानी होती है कि लॉर्ड्स में यह पहला टेस्ट मैच (विमेंस) है। इसके बावजूद, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। मैं इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह एक शानदार मौका है और हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसी भी भारतीय क्रिकेटर के लिए टेस्ट मैच खेलना ही एक सपना होता है, फिर लॉर्ड्स में खेलने की बात ही अलग है। मुझे यकीन है कि इस मुकाबले में जो भी खिलाड़ी सफेद जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगे, उन्हें लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेलने पर गर्व होगा।"

उन्होंने कहा, "हमने ड्रेसिंग रूम में हमेशा यही बात कही है। पारंपरिक रूप से हमने टेस्ट मुकाबलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही हर कोई लॉर्ड्स में होने वाले टेस्ट मैच के बारे में बात कर रहा था। अब वह समय आ गया है, इसलिए खिलाड़ी निश्चित रूप से इसे लेकर उत्साहित होंगे।"

भारत ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन किया। लीग स्टेज से बाहर होने के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के विरुद्ध इस टेस्ट मैच में उतरेगी। मजूमदार ने स्वीकार किया है कि हालांकि प्रदर्शन 'मिला-जुला' रहा, लेकिन टीम ने सफलतापूर्वक अपना ध्यान सबसे लंबे फॉर्मेट पर लगा लिया है।

उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, यह मिला-जुला रहा है। हमें हार से उबरना था। हम निश्चित रूप से निराश थे। हमारा वर्ल्ड कप बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद, टीम का जज्बा सामने आना जरूरी था और हमें उस दौर से बाहर निकलकर जल्द ही टेस्ट मैच की तैयारी में जुटना था। मुझे लगता है कि हम ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। हमने वर्म्सले क्रिकेट क्लब में तैयारी के पांच बहुत अच्छे दिन बिताए। यह एक खूबसूरत मैदान है और तैयारी के लिए एकदम सही जगह है और फिर यहां लॉर्ड्स में भी। हमारी तैयारी अच्छी रही है।"

मजूमदार ने अपनी खिलाड़ियों से पिछली निराशाओं को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीने का आग्रह करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हमें बस वर्तमान में रहने की जरूरत है। जो बीत गया, उसे हम बदल नहीं सकते। हम यह जानते हैं, हमने टीम के अंदर इस पर चर्चा की है। जो हो चुका है, उसे हम बदल नहीं सकते। हमें बस आगे देखना है और आने वाले इवेंट के लिए बेहतरीन तैयारी करनी है। मुझे यकीन है कि सभी खिलाड़ी टेस्ट मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस निराशा को एक तरफ रखें, वर्तमान में जिएं और आगे की ओर देखें।"

हेड कोच ने बताया कि ओपनर प्रतिका रावल इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच से बाहर हो गई हैं, जिन्हें टॉंटन में इंग्लैंड-ए के खिलाफ भारत-ए के दूसरे वनडे मैच में फील्डिंग करते समय घुटने में चोट लग गई थी। इस बड़े मुकाबले के लिए उनकी जगह दाएं हाथ की बल्लेबाज प्रिया पुनिया को टीम में शामिल किया गया है।

मजूमदार ने कहा, "मैं बताना चाहूंगा कि प्रतिका रावल इंडिया ए मैच में लगी चोट के कारण टेस्ट मैच से बाहर हो गई हैं। उनके घुटने पर कट लग गया था, जिसके लिए कुछ टांके लगाने पड़े। इसलिए मुझे लगता है कि वह टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगी और प्रिया पुनिया को टीम में शामिल किया गया है।"

--आईएएनएस

आरएसजी