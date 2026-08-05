जेके ओपन 2026: खलिन जोशी ने हाफवे स्टेज पर सात शॉट की लीड के साथ शुरुआत की

श्रीनगर, 5 अगस्त (आईएएनएस)। खलिन जोशी ने बुधवार को श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में खेले जा रहे जेके ओपन 2026 के दूसरे दिन फाइव-अंडर 66 का स्कोर करके अपनी लीड को सात शॉट तक बढ़ाकर 13-अंडर 129 कर लिया।

Read More

33 साल के बेंगलुरु के गोल्फर ने दिन की शुरुआत दो शॉट की बढ़त के साथ की थी। उन्होंने अपने शुरुआती 63 के स्कोर को शानदार प्रदर्शन के बल पर बढ़ाया। उनके बोगी-फ्री राउंड में तीन बर्डी और एक ईगल शामिल थे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के राशिद खान और चंडीगढ़ के अंगद चीमा को पीछे छोड़ दिया, जो छह-अंडर 136 के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

10वें टी से शुरुआत करते हुए, जोशी ने 12वें होल पर दिन की अपनी पहली बर्डी बनाई, जब उन्होंने फाइव-आयरन को दो फीट तक मारा। इसके बाद उन्होंने 13वें होल पर छह फुट का बर्डी कन्वर्जन किया और फिर तीसरे होल पर एक और शॉट लिया, जहां उन्होंने अपना लॉब वेज तीन फुट तक मारा।

सबसे अहम पल पार-फाइव सातवें होल पर आया। जोशी ने अपनी ड्राइव से फेयरवे का सेंटर पाया और ईगल पुट लगाने से पहले लगभग 190 यार्ड से 20 फीट की दूरी से सेवन-आयरन मारा।

जोशी ने कहा, "यह पूरे दिन मेरे सबसे अच्छे पुट में से एक था। मैंने बॉल को मजबूती से मारा और कल की तुलना में खुद को ज्यादा मौके दिए। मैं उतने कन्वर्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं बहुत खुश हूं, खासकर कार्ड को बोगी-फ्री रखने के लिए।"

उन्होंने कहा, "आगे हमारी रणनीति सामान्य रहेगी। रफ काफी मोटा है, इसलिए फेयरवे पर हिट करना जरूरी होगा। मैं खुद को बर्डी के मौके देता रहूंगा और उम्मीद है कि अगले दो राउंड में बेहतर प्रदर्शन करूंगा।"

खलिन जोशी ने कहा, "यहां का नजारा अविश्वसनीय है। मैं माहौल का आनंद लेते हुए अच्छा गोल्फ खेल रहा हूं।"

पहले एशियन टूर विजेता और अप्रैल में आंध्र ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीतने वाले जोशी ने 36 होल में सिर्फ एक शॉट गंवाया है। उनका एकमात्र बोगी 17वें होल पर उनके शुरुआती राउंड के दौरान आया था।

दो बार के एशियन टूर विजेता राशिद खान (68-68) और अंगद चीमा (68-68) दूसरे राउंड में बराबरी का 68 का स्कोर करने के बाद जोशी के सबसे करीबी चैलेंजर बने रहे। अप्रैल में बोल्डर्स क्लासिक में रनर-अप रहे चीमा, राशिद के साथ छह-अंडर 136 पर रहे।

चेक रिपब्लिक के स्टीफन डानेक (68-69), नोएडा के गौरव प्रताप सिंह (68-69), चंडीगढ़ के अजीतेश संधू (65-72) और जोशुआ सील (69-68) पांच-अंडर 137 पर चौथे स्थान पर रहे।

अठारह साल के गुरुग्राम के रूकी हरमन सचदेवा (65-73), जिन्होंने पहले दिन एकमात्र बोगी-फ्री राउंड खेला, चार-अंडर 138 पर छह स्थान नीचे आठवें स्थान पर आ गए।

पीजीटीआई रैंकिंग लीडर सप्तक तलवार (69-71), जिन्होंने गर्मियों में होटलप्लानर टूर में हिस्सा लिया, नौवें स्थान से दो-अंडर 140 पर 23वें स्थान पर आ गए।

टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारी बारिश के कारण हुए जल-जमाव के जमाव पार-फोर 11वें होल को छोटा कर दिया गया और पार-थ्री के तौर पर खेला गया। कट एक ओवर 143 पर आया, जिसमें 131 में से 50 खिलाड़ी आखिरी दो राउंड में पहुंचे।

--आईएएनएस

पीएके