गोल्फ: 23 जुलाई से 'विमेंस स्कॉटिश ओपन' की शुरुआत, भारत को दीक्षा से आस

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। 'विमेंस स्कॉटिश ओपन' 23 से 26 जुलाई के बीच स्कॉटलैंड के डंडोनाल्ड लिंक्स गोल्फ कोर्स में आयोजित होगा, जिसमें भारत की दीक्षा डागर विमेंस स्कॉटिश ओपन में अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन को जारी रखने की कोशिश करेंगी।

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इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दीक्षा के साथ हमवतन अवनि प्रशांत और प्रणवी उर्स भी हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट को लेडीज यूरोपियन टूर (एलईटी) और एलपीजीए टूर दोनों से मान्यता प्राप्त है। 33 देशों के 144 खिलाड़ियों वाले इस इवेंट में जीत हासिल करने पर एलपीजीए टूर में जगह बनाने का मौका भी मिल सकता है।

यह टूर्नामेंट दो हफ्ते के ब्रेक के बाद एलईटी की वापसी का प्रतीक है और लगातार पांचवें साल डंडोनल्ड लिंक्स में खेला जाएगा।

इस सीजन में अपने दो एलईटी खिताबों में कोई अन्य खिताब न जोड़ने के बावजूद, दीक्षा शानदार फॉर्म में इस इवेंट में उतर रही हैं। इस गोल्फर ने अपने पिछले चार टूर्नामेंट्स में तीन बार टॉप-10 में जगह बनाई है। वह जाब्रा लेडीज ओपन में संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर रहीं, जबकि डच लेडीज ओपन में संयुक्त रूप से तीसरा और हुलेनकोर्ट विमेंस ओपन में संयुक्त रूप से सातवां स्थान हासिल किया। उन्होंने चेक लेडीज ओपन में भी संयुक्त रूप से 12वां स्थान हासिल किया, जिसे वह पहले जीत चुकी हैं।

दीक्षा के निरंतर अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें एलईटी ऑर्डर ऑफ मेरिट में आठवें स्थान पर पहुंचा दिया है। इस सीजन में उन्होंने पांच बार टॉप-10 और तीन बार टॉप-21 में जगह बनाई है। स्कॉटलैंड में अच्छा प्रदर्शन सीजन की रैंकिंग में उनकी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। डंडोनल्ड लिंक्स में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2023 में तीसरा स्थान रहा है, जबकि पिछले साल वह संयुक्त रूप से 25वें स्थान पर रही थीं।

डिफेंडिंग चैंपियन लॉटी वोड उसी वेन्यू पर वापसी कर रही हैं, जहां उन्होंने पिछले साल एलपीजीए टूर कार्ड हासिल करने के बाद अपने प्रोफेशनल डेब्यू में जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड की यह गोल्फर तब से अपने नाम एक और एलपीजीए खिताब कर चुकी हैं।

यूनाइटेड किंगडम में मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म है, इसलिए उम्मीद है कि कोर्स का खेल पिछले साल से अलग होगा। शुरुआती दो राउंड के लिए वोड को एक बार फिर वर्ल्ड नंबर 1 नेली कोर्डा और इंग्लैंड की चार्ली हल के साथ ग्रुप में रखा गया है।

--आईएएनएस

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