फॉर्म में उतार-चढ़ाव क्रिकेट का हिस्सा, टीम के लिए अपना बेहतर प्रदर्शन करना चाहता हूं: वैभव सूर्यवंशी

हरारे, 22 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज में हरारे में 23 जुलाई से शुरू होगी। इस सीरीज में एक बार फिर से सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर नजर रहेगी, जो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में लगातार तीन मैचों में असफल रहे थे। वैभव भी इस सीरीज में अपनी फॉर्म पाने और बड़ी पारी खेलने की चाहत रखते हैं।

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वैभव ने कहा है कि पिछले चार महीनों में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं। यह क्रिकेट का हिस्सा है, ऐसा होता रहेगा। मुझे प्रक्रिया को फॉलो करना होगा और टीम के लिए अपना सौ प्रतिशत देना होगा।"

बीसीसीआई टीवी पर साझा एक वीडियो में सूर्यवंशी ने कहा, "यह स्पष्ट है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए (मार्गदर्शन वगैरह), कोच मुझे दे रहे हैं और मुझे जो भी अभ्यास चाहिए, वह मुझे मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, आत्मविश्वास भी है।"

सूर्यवंशी ने कहा, "यह मेरे लिए बहुत यादगार ग्राउंड है। सिर्फ चार महीने पहले, हमने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था और जीता था, इसलिए यह बहुत खास ग्राउंड है। यहां वापस आकर सच में बहुत मजा आ रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व करना हर किसी का सपना होता है। यह बहुत खास पल होता है।"

सूर्यवंशी ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में इसी ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रन की पारी खेल भारत को जीत दिलायी थी।

हरारे की पिच के बारे में सूर्यवंशी ने कहा, "यहां की पिच और कंडीशन के बारे में मुझे काफी आइडिया है। मैं पिछले अंडर-19 वर्ल्ड कप के दौरान यहां खेला था। मैंने उस टूर्नामेंट के दौरान जो कुछ भी सीखा है, उसे अब मैचों के दौरान इस्तेमाल करने और अच्छा करने की कोशिश करूंगा।"

उन्होंने कहा, "मैं अपने अभ्यास पर भरोसा करूंगा जो मैंने अब तक की है और अपने गेम पर भरोसा करने की कोशिश करूंगा और टीम के लिए जो भी योगदान दे सकता हूं, वह देने की कोशिश करूंगा। मैंने इस ग्राउंड पर दो मैच खेले हैं (और) वे अच्छे रहे। इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा।"

--आईएएनएस

पीएके