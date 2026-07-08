फीफा विश्व कप: रूडी वोलर जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन के स्पोर्टिंग डायरेक्टर बने रहेंगे

बर्लिन, 8 जुलाई (आईएएनएस)। 66 साल के रूडी वोलर ने कहा है कि वे जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन (डीएफबी) के स्पोर्टिंग डायरेक्टर बने रहेंगे और राष्ट्रीय टीम को फिर से बनाने में मदद करेंगे। उम्मीद है कि जुर्गेन क्लॉप नए सेटअप में अहम भूमिका निभाएंगे।

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पैराग्वे से जर्मनी के वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 से बाहर होने और उसके बाद हेड कोच जूलियन नैगल्समैन के इस्तीफे के बाद वोलर का भविष्य सवालों के घेरे में आ गया था।

शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मनी के पूर्व कोच ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने सीनियर अधिकारियों और जर्मन फुटबॉल के बड़े लोगों से मजबूत सहयोग मिलने के बाद, 2028 यूरोपियन चैंपियनशिप तक चलने वाले अपने जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन के स्पोर्टिंग डायरेक्टर के अनुबंध को पूरा करने का फैसला किया है।

वोलर ने फ्रैंकफर्ट में मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं काम जारी रख रहा हूं। पूरा पैकेज ही आखिरकार मेरे काम जारी रखने का सबसे अहम कारण था। शनिवार को क्लॉप के साथ हुई लंबी टेलीफोन बातचीत खास तौर पर जरूरी थी। क्लॉप, जो नेगल्समैन की जगह लेने के लिए पसंदीदा व्यक्ति थे, ने साफ कर दिया था कि वह चाहते हैं कि वोलर इसमें बने रहें।"

डीएफबी अध्यक्ष बर्न्ड न्यूएनडॉर्फ और हैंस-जोआचिम वात्जके ने भी उनके बने रहने का सपोर्ट किया। वोलर ने कहा कि उन्हें रेड बुल स्पोर्टिंग एग्जीक्यूटिव ओलिवर मिंट्जलाफ और कई बुंडेसलीगा अधिकारियों से हिम्मत मिली थी।

वोलर ने कहा, "खेल में सबसे जरूरी चीज सफलता है, और मुझे भी उसी से आंका जाना चाहिए। मेरे लिए, यह इस बारे में था कि क्या यह अभी भी सही लगता है और क्या मुझे अभी भी लोग देखना चाहते हैं।"

जर्मनी के बाहर होने के बाद वोलर के नेगल्समैन का समर्थन करने के बाद अटकलें बढ़ गई थीं, लेकिन कुछ दिनों बाद कोच ने इस्तीफा दे दिया। इस बात पर भी सवाल उठाए गए कि वोलर क्लॉप के नेतृत्व वाली संरचना में कैसे फिट होंगे।

वोलर ने कहा कि क्लॉप ने उन्हें बताया है कि उनका सहयोग 'बहुत बढ़िया काम करेगा', जबकि वात्जके ने बोरूसिया डॉर्टमुंड और लिवरपूल के पूर्व कोच को टीम के अंदर काम करने में सक्षम बताया।

वात्जके और न्यूएनडॉर्फ इस सप्ताह के आखिर में न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वे मिंट्जलाफ से रेड बुल से क्लॉप की रिलीज और क्लॉप से ​​सैलरी समेत अनुबंध पर विस्तृत बात करेंगे।

--आईएएनएस

पीएके