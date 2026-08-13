ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
खेल

डार्विन टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत, बांग्लादेश ने दिए शुरुआती झटके

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
डार्विन

डार्विन, 13 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डॉर्विन में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और जेक वेदराल्ड ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 45 रन जोड़े, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों का विकेट 12 गेंदों के अंदर गिर गया। लगातार 2 विकेट खोने से ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। तीसरा

जेक वेदराल्ड 37 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 23 और हेड 39 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 22 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे विकेट के रूप में लाबुशेन 1 रन बनाकर आउट हुए। लाबुशेन को एबादोत हुसैन ने आउट किया। रिपोर्ट लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 64 रन पर 3 विकेट गंवा दिए हैं। स्टीव स्मिथ 7 और कैमरन ग्रीन 3 रन पर नाबाद हैं।

बांग्लादेश के लिए दो विकेट हसन महमूद ने लिए हैं। हसन ने वेदराल्ड को लिटन दास के हाथों कैच कराकर आउट कराया, जबकि हेड को बोल्ड कर दिया।

बांग्लादेश इस मैच में अपने इन-फॉर्म फास्ट बॉलर नाहिद राणा और शोरीफुल इस्लाम को नहीं खेलेगा, लेकिन शोरीफुल इस्लाम को मैके में होने वाले दूसरे मैच के लिए फिट घोषित कर दिया गया है। मेहमान टीम के लिए अच्छी खबर विकेटकीपर लिटन दास की वापसी है, जो पिंडली की चोट के कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछला टेस्ट नहीं खेल पाए थे। उन्होंने खालिद अहमद की जगह तीसरे सीमर के तौर पर एबादोत हुसैन को चुना है, जबकि तस्कीन अहमद और हसन महमूद नई गेंद संभालेंगे। यह 23 साल में बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट है।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: जेक वेदराल्ड, ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड।

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन: शादमान इस्लाम, तंजीद हसन तमीम, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), लिटन दास (विकेटकीपर), मुशफिकुर रहीम, मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, एबादोत हुसैन।

--आईएएनएस

पीएके