बॉक्सिंग: भारत ने एशियन अंडर-23 बॉक्सिंग में महिला श्रेणी में 9 पदक पक्के किए

जकार्ता, 8 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की अंडर-23 महिला मुक्केबाजों ने एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। बुधवार को जकार्ता में दोपहर और शाम के सेशन में हुए आखिरी-आठ स्टेज के मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन के बाद नौ मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्के किए।

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दोपहर के सेशन में, तनु (51 किग्रा) ने थाईलैंड की केवलिन नोरसिंग पर 5:0 के एकमत फैसले से शानदार जीत दर्ज की, जबकि निशा (54 किग्रा) ने कजाकिस्तान की अलियाक्सर सिम्बत के खिलाफ 5:0 से जीत हासिल की। ​​48 किग्रा के मुकाबले में, निधि ने कड़ी टक्कर दी लेकिन कजाकिस्तान की गुलनाज बुरीबायेवा से हार गईं।

शाम के सेशन में भारत ने अपनी लय बनाए रखी, जिसमें प्राची (57 किग्रा) ने पहले राउंड में कोरिया की येजिन ओह पर आरएससी से शानदार जीत हासिल की। ​​निकिता चंद (60 किग्रा) ने तीसरे राउंड में चीनी ताइपे की चेन-ज़ुआन ये के खिलाफ आरएससी से शानदार जीत हासिल की, जबकि काजल (65 किग्रा) ने जापान की अरिंडा अकिमोटो को करीबी मुकाबले में 4:1 से हराया।

इन नतीजों के साथ, भारत ने अब अंडर-23 महिला कॉम्पिटिशन में कुल नौ मेडल पक्के कर लिए हैं, जिसमें सभी सेमीफाइनलिस्ट का पोडियम पर पहुंचना पक्का है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बॉक्सर्स में तनु (51 किग्रा), निशा (54 किग्रा), प्राची (57 किग्रा), निकिता चंद (60 किग्रा), काजल (65 किग्रा), शिवानी (70 किग्रा), मुस्कान (75 किग्रा), नैना (80 किग्रा), और प्रियंका (+80 किग्रा) शामिल हैं।

महिलाओं की श्रेणी में भारत का शानदार प्रदर्शन कॉन्टिनेंटल लेवल पर उसकी बढ़ती ताकत और गहराई को दिखाता है, जिसमें कई मुक्केबाज अब स्वर्ण पदक की मजबूत दावेदारी में हैं।

5 जुलाई से 16 जुलाई तक जकार्ता में हो रही एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत की उभरती हुई प्रतिभाओं के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर चमकने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बनी हुई है।

--आईएएनएस

पीएके