बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारी ओलंपिक अभियान की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है: पी. टी. उषा

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) ने 17-23 अगस्त तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाली बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के लिए वैश्विक बैडमिंटन समुदाय का नई दिल्ली में स्वागत किया है। आईओए अध्यक्ष पी. टी. उषा ने कहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक अभियान के लिए भारत की प्रतिबद्धता और खेल के विकास को और मजबूत करती है।

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 दुनिया का बड़ा और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। इसकी मेजबानी मिलना अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के मेजबान के रूप में भारत के एक भरोसेमंद देश के रूप में उभरने का संकेत है।

चैंपियनशिप की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत सरकार के लगातार सहयोग को दिखाती है, जो भारत के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने और देश को एक शीर्ष वैश्विक खेल देश के तौर पर स्थापित करने में मदद कर रहा है।

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पी. टी. उषा ने कहा, "बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 भारत की खेल यात्रा में एक और अहम पड़ाव है। हमें दुनिया के जाने-माने बैडमिंटन खिलाड़ियों, अधिकारियों और फैंस का नई दिल्ली में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। भारत ने लगातार बड़े इंटरनेशनल खेल इवेंट्स को सबसे ऊंचे स्तर पर आयोजित करने की अपनी क्षमता दिखाई है। ये चैंपियनशिप ओलंपिक मूवमेंट और खेल के विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती हैं।"

खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, एथलीट विकास, हाई-परफॉर्मेंस प्रोग्राम और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी में लगातार निवेश के जरिए, भारत ने दुनिया के खेल मंच पर अपनी जगह काफी बढ़ाई है। जैसे-जैसे भारत अपने खेल बदलाव को जारी रखे हुए है, इस स्तर के इवेंट्स की मेजबानी करना न सिर्फ देश की क्षमता को दिखाता है बल्कि युवाओं को खेल अपनाने के लिए प्रेरित भी करता है, साथ ही एथलीटों और अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर पाने के मौके देते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक यादगार विरासत छोड़ता है।

उन्होंने आगे कहा, "भारत में होने वाला हर बड़ा अंतरराष्ट्रीय इवेंट एक हमेशा रहने वाली विरासत बनाता है। यह हमारे स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करता है, युवाओं को बेहतरीन काम करने के लिए प्रेरित करता है, और हमारे एथलीट, कोच, तकनीकी अधिकारियों और खेल प्रशासकों को दुनिया के सबसे अच्छे लोगों से सीखने और उनके साथ जुड़ने के बहुत कीमती मौके देता है। हमें यकीन है कि भारत आने वाला हर कोई हमारे प्यार, मेहमाननवाजी, पेशेवर तरीके खेल के प्रति हमारे जुनून का अनुभव करेगा।"

बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, भारत सरकार, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली सरकार और दूसरे स्टेकहोल्डर के साथ साझेदारी में, चैंपियनशिप के दौरान एथलीट, अधिकारियों, मीडिया और दर्शकों के लिए वर्ल्ड-क्लास प्रतियोगिता और एक शानदार अनुभव पक्का करने के लिए बहुत काम किया है।

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारत सरकार, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग ऑर्गनाइजेशन के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि भारत में और ज्यादा वर्ल्ड-क्लास स्पोर्टिंग इवेंट लाए जा सकें।

ये इवेंट एथलीट, तकनीकी अधिकारियों, प्रशासकों, वॉलंटियर और अगली पीढ़ी की खेल प्रतिभाओं के लिए हमेशा रहने वाले मौके बनाते हैं, साथ ही सबसे ऊंचे स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता कराने की भारत की क्षमता को मजबूत करते हैं।

प्रतियोगिता में भारत को दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी. वी. सिंधु के नेतृत्व वाली भारतीय टीम से बहुत उम्मीदे हैं।

--आईएएनएस

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