ऐश्वर्या पिस्से: विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय मोटरस्पोर्ट्स एथलीट

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय मोटरस्पोर्ट्स में ऐश्वर्या पिस्से का नाम काफी लोकप्रिय है। एक सर्किट और ऑफ-रोड मोटरसाइकिल रेसर ऐश्वर्या विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय मोटरस्पोर्ट्स एथलीट हैं।

ऐश्वर्या पिस्से का जन्म 14 अगस्त 1995 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। 18 साल की उम्र में उन्हें रेसिंग में अपना जुनून मिला। इस शौक को उन्होंने एक पेशे में बदल लिया। ऐश्वर्या ने 2017 से 2022 तक लगातार आईएनआरसी जीता। वह 2018 में स्पेन में आयोजित बाजा आरागॉन विश्व रैली में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला भी बनीं।

ऐश्वर्या ने एपेक्स रेसिंग अकादमी से 2016 में स्नातक किया और होंडा वन मेक चैम्पियनशिप जीती। उन्होंने दक्षिण डेयर में 5वां और एशिया रोड रेसिंग कप में दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने 2016 के भारतीय राष्ट्रीय रैली चैम्पियनशिप के अंतिम दौर में भी जीत हासिल की। ​​

2017 में, ऐश्वर्या ने कैलिफोर्निया सुपरबाइक स्कूल में भाग लेकर मोटरस्पोर्ट्स में एक पेशेवर करियर की ओर एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक ही वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय रोड रेसिंग चैम्पियनशिप और भारतीय राष्ट्रीय रैली चैम्पियनशिप जीती, जो उनके पहले दो राष्ट्रीय खिताब थे। ऐश्वर्या ने दक्षिण डेयर ग्रुप - बी में तीसरा स्थान हासिल किया। टीवीएस रेसिंग ने उसी साल ऐश्वर्या पिस्से को फैक्ट्री रेसर के तौर पर साइन किया।

टीवीएस की इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने एफआईएम बजाज विश्व कप में भाग लिया और 2019 में महिला वर्ग में पहला और जूनियर वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया और वर्ल्ड स्टेज पर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय मोटरस्पोर्ट्स एथलीट बनीं।

वह सात एफएमएससीआई राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, जिसमें 2017 से दोपहिया वाहनों में लगातार 6 भारतीय राष्ट्रीय रैली चैम्पियनशिप शामिल हैं। 2018 में, उन्होंने इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप जीती।

मोटरस्पोर्ट्स में लगातार सक्रियता और निरंतर उपलब्धियों के लिए एश्वर्या को संबंधित क्षेत्र के पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें 2017 में लगातार दूसरे साल एफएमएससीआई से 'आउटस्टैंडिंग विमेन इन मोटरस्पोर्ट्स अवॉर्ड' और ऑटोट्रैक मैगजीन से 'स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवॉर्ड' शामिल है।

--आईएएनएस

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