आयरलैंड को वनडे विश्व कप 2027 में जगह बनाने के लिए क्वालिफायर खेलना होगा

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। आयरलैंड और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। आयरलैंड सीरीज का मेजबान है। बुधवार को खेला जाने वाला पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। मैच रद्द किए जाने का आयरलैंड पर निराशाजनक असर पड़ा है। आयरलैंड को वनडे विश्व कप 2027 में अब सीधे एंट्री नहीं मिलेगी। विश्व कप के लिए आयरिश टीम को क्वालिफायर टूर्नामेंट खेलना होगा।

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पुरुषों की वनडे टीम रैंकिंग में आयरलैंड 11वें स्थान पर है। आयरलैंड को वनडे विश्व कप 2027 में सीधे एंट्री के लिए पहले अफगानिस्तान पर वनडे सीरीज में 5-0 से सीरीज जीतनी थी। इसके अलावा, वेस्टइंडीज को भारत के खिलाफ 2 वनडे मैच सिंतबर से पहले हारने थे। ऐसी स्थिति में आयरलैंड रैंकिंग में जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश से आगे निकलकर वर्ल्ड कप में सीधे जगह बना सकता था।

वनडे सीरीज का पहला ही मैच रद्द होने की वजह से आयरलैंड को अब विश्व कप के लिए 10-टीम के क्वालिफायर में हिस्सा लेगा। क्वालिफायर के विजेता को वर्ल्ड कप के मेन ग्रुप में सीधे एंट्री मिलेगी। क्वालिफायर में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें वर्ल्ड कप के पहले राउंड में खेलेंगी, जिसे सुपर सीरीज कहा जाता है, जिसमें टॉप टीम मेन, 12-टीम स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगी।

10-टीम क्वालिफायर में 30 सितंबर, 2026 तक वनडे रैंकिंग में सबसे नीचे की दो पूर्ण सदस्य (मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के अलावा) शामिल हैं। सीडब्ल्यूसी लीग 2 की टॉप चार टीमें और वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ की टॉप चार टीमें। इस प्लेऑफ में सीडब्ल्यूसी लीग 2 की सबसे नीचे की चार टीमों के साथ चैलेंज लीग की चार टीमें हिस्सा लेंगी। आठ-टीम के प्लेऑफ से टॉप चार टीमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आगे बढ़ेंगी।

चैलेंज लीग में 12 टीमें होंगी जिन्हें छह-छह के दो पूल में बांटा जाएगा। हर टीम तीन राउंड-रॉबिन टूर्नामेंट खेलेगी। हर पूल से टॉप दो टीमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ में आगे बढ़ेंगी।

--आईएएनएस

पीएके