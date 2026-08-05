135वां डूरंड कप: इंडियन नेवी एफटी ने नेरोका एफसी को 2-0 से हराया

इंफाल, 5 अगस्त (आईएएनएस)। इंडियन नेवी एफटी ने अपनी शुरुआती हार से उबरते हुए शानदार प्रदर्शन किया और बुधवार को इंफाल के खुमान लम्पक मेन स्टेडियम में 135वें डूरंड कप के ग्रुप डी के मैच में नॉर्थ ईस्टर्न री-ऑर्गनाइजिंग कल्चरल एसोसिएशन (नेरोका एफसी) फुटबॉल क्लब पर 2-0 से जीत हासिल की।

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इंडियन नेवी एफटी के लिए रोशन पन्ना ने पहले हाफ में गोल किया। ई. मुहम्मद इनायत ने इंटरवल के बाद दूसरा गोल करते हुए नतीजा पक्का कर दिया। इस जीत से इंडियन नेवी के दो मैचों में तीन अंक हो गए, जिससे वे ग्रुप डी स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इस बीच, नेरोका एफसी अपने शुरुआती दो मैचों में एक पॉइंट के साथ टेबल में सबसे नीचे रही।

मुश्किल ग्राउंड कंडीशन के बावजूद मैच तेज रफ्तार से खेला गया। दोनों टीमों ने जोरदार दबाव बनाया और मिडफील्ड में एक-दूसरे को समय और जगह नहीं दी।

दोनों टीमों के लिए मिडफील्ड में जोरदार संघर्ष के कारण शुरुआती मौके नहीं मिले। गोल पर पहला शॉट राइट बैक मैबाम डेनी सिंह ने लिया, लेकिन वे असफल रहे।

नेरोका एफसी लगभग 20वें मिनट में राइट फ्लैंक से एक अच्छे मूव के साथ बराबरी तोड़ने के करीब आ गया था। नगाथेम इमरसन मेइतेई ने मोडौ म्बेंगु के साथ मिलकर अच्छा खेला, जो एक शानदार रन के बाद पेनल्टी एरिया में पहुंच गया।

इंडियन नेवी ने पहले हाफ के बीच में रोशन पन्ना के जरिए पहला गोल दागा। रोशन ने आगे बढ़ते गोलकीपर को चकमा देने के लिए एक शांत टच लिया और फिर शांति से बॉल को खाली नेट में डालकर नेवी की टीम को बढ़त दिला दी। पांच मिनट बाद विजय का एक लंबी दूरी का शॉट भी गोलकीपर ने बचा लिया।

पहले हाफ के बाकी हिस्से को इंडियन नेवी की टीम ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, जिसने ज्यादातर समय गेंद पर नियंत्रण रखा। नेरोका एफसी ज्यादातर क्रॉस देने तक ही सीमित थी, लेकिन नेवी के डिफेंस ने हवाई खतरे से आराम से निपटा।

इंडियन नेवी ने दूसरे हाफ का पहला अच्छा मौका एक और अच्छे अटैकिंग मूव से बनाया। जहीर खान ने मिडफील्ड में एक शानदार पास के बाद विजय मरांडी को एक सटीक पास दिया, लेकिन फॉरवर्ड टारगेट पर नहीं लग पाया, और अपने बाएं पैर से किया गया शॉट पोस्ट से बाहर चला गया।

इंडियन नेवी ने नियंत्रित पजेशन के जरिए मिडफील्ड में खेल को नियंत्रित करना जारी रखा। मुहम्मद इनायत नियमित तौर पर सेंट्रल एरिया में आकर एडर्श मट्टुमल और इमानुएल लालछनछुआ के साथ अतिरिक्त पासिंग विकल्प देते रहे। नेवी ने मुहम्मद इनायत के शानदार गोल की वजह से दूसरे हाफ में अपनी बढ़त दोगुनी कर ली। दूसरे हाफ में नेरोका एफसी को सबसे अच्छा मौका 82वें मिनट में मिला, लेकिन वे गोल उसे गोल में तब्दील नहीं कर सके। अंत में भारतीय नेवी ने 2-0 से मैच अपने नाम किया।