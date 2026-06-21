देश में ईवी की तेजी से बढ़ रही मांग; टाटा मोटर्स को 3,400 से अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मिला ऑर्डर

मुंबई, 21 जून (आईएएनएस)। टाटा मोटर्स ने रविवार को घोषणा की कि उसे अलग-अलग कैटेगरी में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के लिए 3,400 से ज्यादा ऑर्डर मिले हैं। यह भारत के माल और यात्री परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस को तेजी से अपनाए जाने का संकेत है।

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इन ऑर्डर्स में लगभग 2,000 छोटे कमर्शियल वाहन और पिक-अप, करीब 900 ट्रक और लगभग 500 बसें शामिल हैं।

इन वाहनों का इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जाएगा, जिसमें ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, एफएमसीजी और एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन, शहर के अंदर आवाजाही और साथ ही सीमेंट, स्टील, माइनिंग और टारमैक ऑपरेशन जैसे सेक्टर शामिल हैं।

कंपनी के अनुसार, ये ऑर्डर इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों में ग्राहकों का बढ़ता भरोसा दिखाते हैं और यह संकेत देते हैं कि अब पायलट प्रोजेक्ट्स से आगे बढ़कर अलग-अलग इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल शुरू हो रहा है।

टाटा मोटर्स ने कहा कि ऑर्डर बुक में हो रही यह बढ़ोतरी देश के इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन बाजार में उसकी स्थिति को मजबूत करती है और जीरो-एमिशन मोबिलिटी की ओर भारत के बदलाव में मदद करती है।

कंपनी ने बताया कि कमर्शियल वाहन सेगमेंट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब शुरुआती दौर से आगे बढ़ रही है, क्योंकि बिजनेस रोजमर्रा के कामकाज में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से शामिल कर रहे हैं।

पिछले एक साल में, टाटा मोटर्स ने कई सेगमेंट में अपने इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। छोटे कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी में, कंपनी 'लास्ट-माइल' और शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐस प्रो ईवी, ऐस ईवी और इंट्र ईवी जैसे वाहन पेश करती है।

इसके अलावा, कंपनी ने अपनी अल्ट्रा ईवी रेंज के साथ इंटरमीडिएट और भारी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी विस्तार किया है। साथ ही, भारी माल ढुलाई के कामों के लिए प्राइमा ईवी 55टी ट्रक और प्राइमा ईवी 28टी टिपर भी पेश किए हैं।

पैसेंजर मोबिलिटी सेगमेंट में, टाटा मोटर्स शहर के अंदर और शहरों के बीच ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए स्टारबर ईवी और अल्ट्रा ईवी बसें उपलब्ध कराती है।

कंपनी ने बताया कि देश भर में उसका एक बड़ा इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा पहले से ही चल रहा है, जिसमें 3,800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर 55 करोड़ किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। छोटे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, अभी भारतीय सड़कों पर 17,000 से ज्यादा टाटा इलेक्ट्रिक एससीवी चल रहे हैं।

--आईएएनएस

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