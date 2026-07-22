सैमसंग ने एडवांस गैलेक्सी एआई के साथ लॉन्च की गैलेक्सी जेड फोल्ड8, फोल्ड8 अल्ट्रा और फ्लिप8

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने बुधवार को अपनी नई जेनरेशन की फोल्डेबल स्मार्टफोन सीरीज गैलेक्सी जेड फोल्ड8, गैलेक्सी जेड फोल्ड8 अल्ट्रा और गैलेक्सी जेड फ्लिप8 को लॉन्च किया। कंपनी ने इन नए स्मार्टफोन्स में पहले से अधिक एडवांस गैलेक्सी एआई, पतला डिजाइन और नए फॉर्म फैक्टर दिए हैं, ताकि फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके।

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दक्षिण कोरिया की टेक कंपनी ने कहा कि नई गैलेक्सी जेड सीरीज अब तक की उसकी सबसे व्यापक फोल्डेबल स्मार्टफोन रेंज है, जिसमें तीन अलग-अलग डिवाइस शामिल हैं, जिन्हें प्रोडक्टिविटी, कंटेंट क्रिएशन, एंटरटेनमेंट और सेल्फ-एक्सप्रेशन जैसी अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

गैलेक्सी जेड फोल्ड8 में नया फोल्डेबल डिजाइन दिया गया है, जिससे उन यूजर्स को अधिक बेहतर अनुभव मिलेगा जो बार-बार छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन के बीच स्विच करते हैं। कंपनी के मुताबिक, इसमें कवर डिस्प्ले और बड़ी इनर स्क्रीन के बीच सहज ट्रांजिशन मिलेगा, जिससे पढ़ने, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे कार्य अधिक आरामदायक हो जाएंगे।

वहीं, गैलेक्सी जेड फोल्ड8 अल्ट्रा के जरिए सैमसंग ने अपनी लोकप्रिय अल्ट्रा स्मार्टफोन सीरीज का अनुभव पहली बार फोल्डेबल कैटेगरी में पेश किया है। इसमें बड़ा वर्कस्पेस दिया गया है, जिससे मल्टीटास्किंग, प्रोडक्टिविटी और कंटेंट क्रिएशन पहले से अधिक आसान होगा।

दूसरी ओर, गैलेक्सी जेड फ्लिप8 को कंपनी ने फ्लिप सीरीज का अब तक का सबसे पतला स्मार्टफोन बताया है। इसमें एआई-पावर्ड फ्लेक्सविंडो दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स बाहरी स्क्रीन पर ही तेजी से जरूरी जानकारी देख सकेंगे और रोजमर्रा के कई काम आसानी से कर पाएंगे।

नई गैलेक्सी जेड सीरीज में गैलेक्सी एआई को हर फॉर्म फैक्टर के अनुसार बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। कंपनी का कहना है कि एआई फीचर्स को इस तरह तैयार किया गया है कि यूजर्स का अनुभव अधिक सहज बने, बड़ी स्क्रीन पर मल्टीटास्किंग आसान हो और फ्लिप8 की बाहरी स्क्रीन पर जरूरी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सके।

इन स्मार्टफोन्स में जेमिनी इंटेलिजेंस समेत अन्य पार्टनर एआई एक्सपीरियंस भी शामिल किए गए हैं, जो यूजर्स को विभिन्न कार्य अधिक तेजी और स्मार्ट तरीके से पूरा करने में मदद करेंगे। साथ ही कंपनी ने कहा कि इन सभी एआई फीचर्स में पारदर्शिता, गोपनीयता और यूजर कंट्रोल को प्राथमिकता दी गई है।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस एक्सपीरियंस (डीएक्स) डिवीजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रेसिडेंट और प्रमुख टीएम रोह ने कहा कि जैसे-जैसे एआई अधिक सक्षम होता जाएगा मोबाइल डिवाइस प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे व्यक्तिगत डिजिटल साथी बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई फोल्डेबल सीरीज के जरिए सैमसंग प्रीमियम मोबाइल एक्सपीरियंस का नया मानक स्थापित कर रहा है और अधिक लोगों तक अगली पीढ़ी की एआई तकनीक पहुंचा रहा है।

--आईएएनएस

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