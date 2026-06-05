हरिद्वार में बाइक स्टंट करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, दो वाहन सीज

हरिद्वार: भेल का स्टेडियम हो या मध्य मार्ग दोनों पर आज कल युवा स्टंट करने नहीं चूक रहे उन्हें इस बात से भी मतलब नहीं कि यह कार्य कितना जोखिम भरा है और लोगों को क्या परेशानी होती होगी। कुछ दिन पूर्व भी स्टेडियम के सामने एक कर के ऊपर बैठकर दो युवाओं ने स्टंट किया जिसकी सजा रानीपुर कोतवाली में चालान काट कर दी । पर इस बात से भी उन्हें किसी को भी कोई सबक नहीं मिला और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ युवक बीएचईएल मध्य मार्ग पर मोटरसाइकिलों से खतरनाक स्टंट करते एवं हुड़दंग मचाते दिखाई दे रहे थे। हरिद्वार पुलिस द्वारा वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक रानीपुर मनोहर सिंह भण्डारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपियों की पहचान की।

पुलिस टीम ने सभी को चिन्हित कर पकड़ लिया तथा दोनों मोटरसाइकिलों को मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सीज किया।

साथ ही दोनों साथियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत चालान कर ₹500/- संयोजन शुल्क वसूल किया गया।

सभी युवकों को भविष्य में इस प्रकार के स्टंट, हुड़दंग एवं यातायात नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति न करने की कड़ी हिदायत दी गई।

स्टंट करने वाले बाइक चालक

अभिषेक पुत्र रामबाबू निवासी ब्रह्मपुरी, रावली महदूद, सिडकुल हरिद्वार (वाहन पल्सर संख्या UP 19 S 0161), ⁠फरहान पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर, रानीपुर हरिद्वार (वाहन अपाची संख्या UK 08 BF 6921) और उनके साथी

मनीष पाल पुत्र सुदेश पाल निवासी ब्रह्मपुरी, रावली महदूद, सिडकुल हरिद्वार,अनुज कुमार पुत्र रोहतास कुमार निवासी ब्रह्मपुरी, रावली महदूद, सिडकुल हरिद्वार उनके वाहन भी सीज कर दिय। पल्सर संख्या UP 19 S 0161,अपाची संख्या UK 08 BF 692 ⁠02 चालान धारा 81 पुलिस अधिनियम (500/- संयोजन शुल्क) लगाया गया।