यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल बनाने की मंजूरी देगा अमेरिका : ट्रंप

अंकारा, 8 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर बनाने की अनुमति देगा। यह कदम यूक्रेन के साथ अमेरिका के सैन्य सहयोग को और बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकलेगा।

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नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अंकारा में जेलेंस्की से मुलाकात करते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छा कामकाजी रिश्ता बन गया है।

उन्होंने बताया कि बातचीत में यूक्रेन की हवाई सुरक्षा की जरूरतों, शांति वार्ता और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

ट्रंप ने कहा, "हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। हमें लगा कि यह जेलेंस्की और मेरी मुलाकात का सही समय है। हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे बीच वास्तव में अच्छा रिश्ता बन गया है।"

इससे पहले जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत में यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने और युद्ध खत्म करने के प्रयासों पर ध्यान दिया जाएगा।

सबसे बड़ी घोषणा तब हुई, जब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को अपने देश में पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर बनाने की अनुमति देने के लिए तैयार है।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को तुरंत कुछ पैट्रियट इंटरसेप्टर उपलब्ध कराएगा। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि यूक्रेन जल्द ही खुद इन्हें बनाना शुरू कर सकेगा।

रूस की ओर से यूक्रेन के शहरों और जरूरी ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ाए जाने के बाद पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक बन गया है।

ट्रंप ने जेलेंस्की की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि रूस की बड़ी सैन्य ताकत के बावजूद जेलेंस्की ने यूक्रेन की रक्षा का प्रभावी नेतृत्व किया है। उन्होंने शानदार काम किया है। वह बहुत प्रभावी रहे हैं।

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध खत्म करने के लिए और दबाव डालने को तैयार हैं, तो उन्होंने कोई खास कदम बताने से इनकार किया। हालांकि उन्होंने कहा कि पहले से ही काफी दबाव बनाया जा रहा है।

ट्रंप ने कहा क‍ि युद्ध खत्म करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन पर काफी दबाव है। मुझे लगता है कि इसे खत्म करने के लिए सभी पर दबाव है। बहुत ज्यादा दबाव है। उन्होंने शांति समझौते के लिए कोई तय समय सीमा बताने से भी इनकार कर दिया।

भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत के जरिए कोई समझौता होता है, तो अमेरिका यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा। हम ऐसी सुरक्षा गारंटी पर काम करेंगे, जिसका रूस भी सम्मान करे। अगर हम सही समझौता कर पाते हैं, तो हम यूरोप की मदद करते हुए किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने पर काम करेंगे।

ट्रंप ने संकेत दिया कि वह यूक्रेन जाने के लिए तैयार हैं।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम