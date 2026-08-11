नई द‍िल्‍ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में सोमवार शाम यूक्रेनी वायु सेना का एक मिग-29 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के दौरान व‍िमान ओडेसा क्षेत्र में हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के मिशन पर था। हादसे में पायलट समय रहते इजेक्ट कर गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Read More

रूसी समाचार एजेंसी 'टास' के अनुसार, वायु सेना ने अपने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर हादसे की जानकारी साझा की। यूक्रेनी वायु सेना ने बताया क‍ि एक मिग-29 लड़ाकू विमान दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

यूक्रेनी वायु सेना सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'फेसबुक' पोस्‍ट में ल‍िखा, ''10 अगस्त, 2026 की शाम को, एयर फोर्स का एक म‍िग-29 फाइटर एक कॉम्बैट मिशन करते समय खो गया। पायलट ओडेसा इलाके में दुश्मन के हवाई टारगेट को नष्ट करने के लिए एक कॉम्बैट मिशन कर रहा था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक एयरक्राफ्ट मिसाइल के लॉन्च के दौरान एक इमरजेंसी सिचुएशन हुई, जिसके कारण प्लेन में आग लग गई और पायलट ने कंट्रोल खो दिया, हालांकि उसने विमान को बचाने की कोशिश की। पायलट सफलतापूर्वक इजेक्ट हो गया और उसे एक चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।''

'टास' के अनुसार, वायु सेना ने बताया क‍ि 10 अगस्त की शाम वायु सेना का एक मिग-29 लड़ाकू विमान लड़ाकू मिशन के दौरान खो गया। पायलट ओडेसा क्षेत्र में हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के मिशन पर था।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मिसाइल दागने के दौरान किसी अज्ञात आपात स्थिति के कारण विमान में आग लग गई और वह नियंत्रण से बाहर हो गया। पायलट विमान को बचाने में सफल नहीं हो सका।

'टास' समाचार एजेंसी के अनुसार, यूक्रेनी सेना ने कहा क‍ि पायलट ने समय रहते सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।"

पिछले दो सप्ताह से भी कम समय में यूक्रेन में इस तरह की यह दूसरी घटना है। यूक्रेनी वायु सेना ने 29 जुलाई को टेलीग्राम पर बताया था कि एक एफ-16 लड़ाकू विमान भी खो गया था, जब विमान में आई एक अज्ञात आपात स्थिति के कारण पायलट को इजेक्ट करना पड़ा था।

--आईएएनएस

एवाई/एएस