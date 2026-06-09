यूएन चीफ गुटेरेस ने पश्चिम एशिया में फिर से तनाव बढ़ने पर चिंता जताई, संयम बरतने की अपील की

न्यूयॉर्क, 9 जून (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पश्चिम एशिया में फिर से बढ़ रहे तनाव पर चिंता जताई है और सभी पार्टियों से तुरंत हमले रोकने, ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण रखने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे किसी भी काम से बचने की अपील की है जिससे पहले से ही खराब हालात और बिगड़ सकते हैं।

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यूएन महासचिव ने सभी पार्टियों से लेबनान, ईरान और गाजा में सीजफायर का पूरी तरह पालन करने और ऐसे किसी भी कदम से बचने की अपील की, जिससे चल रही कूटनीतिक कोशिशों को नुकसान हो सकता है।

महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, "महासचिव इजरायल के गाजा में क्रॉसिंग बंद करने के फैसले से भी बहुत चिंतित हैं। वह गाजा में बड़े पैमाने पर मानवीय मदद को तेजी से, सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के पहुंचाने के लिए सभी क्रॉसिंग को तुरंत फिर से खोलने की अपनी अपील दोहराते हैं।"

गुटेरेस ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक नेविगेशन के अधिकारों और आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी पार्टियों से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और आम लोगों की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन सावधानी बरतने की अपील की।

फरहान हक ने बयान में कहा, "महासचिव ने दोहराया है कि मिडिल ईस्ट में झगड़ों का कोई सैन्य समाधान नहीं है। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बातचीत और मोलभाव है। इसलिए वह सभी संबंधित पार्टियों से ऐसे कूटनीतिक हल निकालने की दिशा में काम करने की अपील करते हैं जो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाए।"

यूएन चीफ का यह बयान सोमवार को ईरान और इजरायल के बीच हुई हालिया बातचीत के बाद पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच आया है। सोमवार को इजरायली डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने कहा कि उसने ईरान के महशहर इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में कई टारगेट पर हमला किया है।

इस बीच, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्सेज ने सोमवार सुबह खाड़ी देश पर इजरायल के हमलों का बदला लेने के लिए दो जरूरी और रणनीतिक इजरायली एयर बेस को निशाना बनाया।

अपने आधिकारिक न्यूज आउटलेट सेपा पर एक बयान में आईआरजीसी ने कहा कि उसने इजरायल के नेवातिम और तेल नोफ एयरबेस पर हमला किया, जो ईरान की तीन जगहों पर कई रडार साइट्स पर इजरायल के मिसाइल हमलों के जवाब में किया गया।

--आईएएनएस

केके/वीसी