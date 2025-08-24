Trisha Kar Madhu Viral Video: 'पहली पहली बार मोहब्बत' से लेकर 'मजनूआ पर भीड़' तक... त्रिशा कर ने बनाई शानदार रील

नई दिल्ली: भोजपुरी इंडस्ट्री में सोशल मीडिया का जादू इन दिनों खूब देखने को मिल रहा है। हर दिन कोई न कोई एक्ट्रेस अपने नए वीडियो या लुक से फैंस का ध्यान खींच लेती है। इन्हीं में से एक नाम है त्रिशा कर मधु का, जो अक्सर अपने डांस और ग्लैमरस अंदाज से सुर्खियां बटोरती हैं। रविवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो पोस्ट किए हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इन वीडियो में उनका लुक और एक्सप्रेशन फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

पहले वीडियो की बात करें, तो इसमें त्रिशा कर मधु ने 'पहली पहली बार मोहब्बत की है' गाने पर 'लिप सिंक' की है। वीडियो को उन्होंने छत पर शूट किया है, और बैकग्राउंड में तेज हवा चल रही है, जिसमें उनकी साड़ी का पल्लू लहराता दिख रहा है। इस वीडियो में उन्होंने मल्टीकलर साड़ी पहनी है, जिसमें पिंक, स्काई ब्लू और ब्लैक कलर्स का मेल है। साड़ी के साथ उन्होंने स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज पहना है। उनका मेकअप काफी ब्राइट है और बाल खुले हुए हैं, जिससे उनका लुक और भी खूबसूरत लग रहा है।

इस वीडियो में खास बात उनके एक्सप्रेशन हैं, जो गाने के हर शब्द से बिल्कुल मेल खाते हैं। अब अगर गाने की बात करें तो 'पहली पहली बार मोहब्बत की है' गाना असल में फिल्म 'सिर्फ तुम' का है, जो 1999 में रिलीज हुई थी। इस गाने को अलका याग्निक और कुमार सानू ने गाया है। इस गाने के बोल समीर ने और म्यूजिक मशहूर जोड़ी नदीम-श्रवण ने दिया है। यह गाना अपने समय का सुपरहिट रोमांटिक गाना था और आज भी लोग इसे सुनना पसंद करते हैं। त्रिशा ने इस गाने पर वीडियो बनाकर एक बार फिर इसे चर्चा में ला दिया है।

अब बात करें उनके दूसरे वीडियो की, तो इसमें त्रिशा कर ने भोजपुरी गाने 'हमरा मजनूआ पर लईकीन के भीड़ बा' गाने पर जबरदस्त डांस किया है। इस वीडियो में उन्होंने पर्पल कलर की साड़ी पहनी है और इस बार भी उनका मेकअप ब्राइट है और बाल खुले हुए हैं। इस वीडियो में त्रिशा के डांस मूव्स और चेहरे के एक्सप्रेशन कमाल के हैं।

जहां तक इस गाने की बात है, 'हमरा मजनूआ पर लईकीन के भीड़ बा' को एसकेडी राज और शिल्पी राज ने गाया है। इस गाने के बोल अमित आशिक ने लिखे हैं और म्यूजिक रौशन रॉक ने दिया है। वहीं इस गाने का निर्देशन दीपक यादव ने किया है।